La residencia fiscal depende del número de días que se pasa en un país. En el caso español si se vive en España la mitad del año hay que tributar a la Hacienda nacional. Ese es el motivo por el cual el rey emérito vine y va y cuenta los días para no pasarse de la raya y dejar su refugio en Abu Dabi. Pero no es el único, los youtubers y esas razas de insolidarios hacen lo mismo y se residencian en Andorra. Algunos sin embargo dicen que viven fuera, pero lo siguen haciendo en su país. El futbolista francés retirado Samir Nasri , que jugo en el Sevilla FC, afirmaba que vivía en Dubai pero no había salido de su domicilio en París, y la Hacienda francesa lo ha cazado por incauto: en un año había pedido comida a domicilio 212 veces, lo que indicaba que pasaba en su tierra más tiempo de lo que le permitía eludir al fisco francés que ahora le reclama 5,5 millones de euros. Samir Nasri fue sembrando el camino de miguitas y los inspectores fiscales solo han tenido que ir siguiendo el rastro a través de sus gastos habituales. En este caso los sabuesos fiscales no han seguido el rastro del dinero, ni han buscado la mujer, sino que se han dejado llevar por el olor de la comida.