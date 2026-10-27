Una foto algo movida

La fotografía que trata de mostrar la realidad demoscópica después de una nueva semana de campaña electoral es muy similar a la que luce en los despachos de todos los partidos políticos, al menos las realizadas por las casas de encuestas, que al parecer no tiene nada que ver con los “trackings” que tienen los propios partidos políticos y que reflejan unos resultados muy favorables a sus intereses. La fotografía está un poco movida, pero permite ver con bastante nitidez el borde de las distintas formaciones políticas.

Todas las encuestas publicadas en los últimos días confirman lo que vienen diciendo a lo largo de toda la legislatura, que el PP ganará las elecciones y que será la fuerza más votada con más del 30 por ciento de los votos, con dos anotaciones a pie de página: que Alberto Núñez Feijóo retrocederá en el número de escaños conseguidos en las elecciones de 2023, y que su partido presenta una abundante sangría de votos que se escapan hacia su socio-competidor de Vox. El baile de votantes tiene una lectura evidente, la derecha tradicional y la ultraderecha de Santiago Abascal consiguen la mayoría absoluta en todos los sondeos y no la ven peligrar en absoluto. Vox se acerca al 20 por ciento de los votos sin traspasar esa frontera, pero al duplicar su número de escaños puede hacer valer su fuerza a la hora de pedir carteras y responsabilidades políticas cuando se constituya el gobierno, además de ser un aviso a los navegantes de Génova al acortarse las diferencias entre ambos partidos. El PP debe estar muy atento durante lo que resta de campaña electoral, que suele hacérsele bastante larga por los errores no forzados que cometen sus líderes. Y aunque tiene colchón de sobra, hay encuestas que indican que en apenas dos semanas Feijóo ha perdido media docena de escaños, y sus números no superan los conseguidos en 2023. De los errores de campaña que no cometa dependerán sus resultados.

Pedro Sánchez está convencido de que puede volver a gobernar con los apoyos “progresistas” con los que ha contado, aunque su principal aliado y socio de gobierno, el Frente Amplio heredero de Sumar, es el que más se mueve en la foto en el ámbito de la izquierda y sus 35 escaños sufrirán un contundente descalabro

Por el lado de la izquierda, la foto muestra a un PSOE que también pierde votos y escaños con respecto a las últimas elecciones generales, que se deja en torno a una docena de escaños, que desde Ferraz se puede considerar una pérdida aceptable después de todos los acontecimientos que ha vivido el partido y el Gobierno. Pedro Sánchez está convencido de que puede volver a gobernar con los apoyos “progresistas” con los que ha contado, aunque su principal aliado y socio de gobierno, el Frente Amplio heredero de Sumar, es el que más se mueve en la foto en el ámbito de la izquierda y sus 35 escaños sufrirán un contundente descalabro. El PSOE gana en intención de voto respecto a otras encuestas, pero no absorbe el voto que pierden los de Ada Colau y menos aún los de Irene Montero, que ve su escaño por Madrid en la cuerda floja. El PSOE se recupera al sacar de la indecisión a unos votantes que siguen desconcertados por el fiasco a su izquierda y la operación ERC-Podemos.

Entre los partidos independentistas, nacionalistas, regionalistas los cambios son mínimos, aunque algunos muy notorios, y así EH Bildu superará en escaños al PNV, y ERC puede aumentar ligeramente su representación y volver a ganar a Junts. En conjunto no lograrán salvar la diferencia en intención de voto con que cuenta la derecha, en el entorno del 50 por ciento con mayoría absoluta sobrada. Al menos la foto no refleja que puedan conseguir los 210 escaños que les permitirían iniciar operaciones constitucionales.