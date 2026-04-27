Contra todo
Contra todo
Contra todo pronóstico, Pedro Sánchez no ha conseguido aún dinamitar la sociedad española, lo que no deja de ser asombroso teniendo en cuenta su discurso de investidura. Jamás, ningún candidato a presidir el Gobierno había llegado a su osadía en el debate de investidura. Frente a cualquier otro, incluso admitiendo que estuviera mintiendo, que se comprometía a gobernar para todos, Sánchez dejó claro que levantaría un muro en el Congreso, anticipando que enfrentaría todos contra todos.
Por si no bastara, su periplo político lo lleva a estar en contra de sus socios de la OTAN, contra la Unión Europea, contra los aliados internacionales de España -léase Estados Unidos, Francia o Alemania-; contra la ciudadanía, al mostrar el mayor servilismo hacia Marruecos. Contra los antiguos españoles del Sáhara, pero también contra sus socios de Gobierno: contra Sumar, contra Junts, contra Esquerra Republicana, contra Podemos, contra el PNV y, a lo mínimo, hasta en contra del ujier de Moncloa, que poca o ninguna culpa tiene el pobre funcionario.
No obstante, cabe reconocer que ese enfrentamiento es recíproco. Yolanda Díaz, que forma parte integrante del Gobierno de PSOE-Sumar, está directamente en contra del resto del Gobierno. Podemos, contra el PSOE, le recrimina su militarismo e inversiones presupuestarias en gastos militares.
El resto de grupos parlamentarios que conforman al Gobierno de la investidura también están en contra de él, pese a que sus intereses particulares e inmoralidad continúan apoyándolo. Dentro de la globalización mundial y la mundialización, la Unión Europea, los Estados Unidos, la OTAN, Israel, Trump... todos están en contra de Sánchez.
Y aquí viene una explicación sencilla de lo que está pasando. Europa -y Occidente en general-, se asienta sobre la base social del cristianismo. Ello no implica ninguna práctica religiosa, ni enredarse con ningún sacerdote o pastor, ni besarle el anillo al papa. Sino con ese sustrato social que impone un modelo moral estable que, por encima de cualquier jerarca, rey o emperador, establece históricamente una divinidad que lo somete, sujeta y obliga a adoptar modos y normas que tiendan a proteger al pueblo desde la cúspide hasta la base.
Pero también es necesario apreciar que ese fondo sociológico del cristianismo es el que ha permitido la evolución social y cultural que aún hoy se aprecia en el liderazgo y equilibrio mundial: los hospitales, y por lo tanto la atención a los pobres y al pueblo llano, se fundaron y funcionaron merced a las órdenes religiosas. La evolución en el conocimiento y las artes ha sido posible gracias a que esas mismas órdenes religiosas crearon las universidades, constituyendo el cimiento a partir del que se articuló el desarrollo médico, científico y tecnológico, responsable de la transformación y el progreso de la humanidad. Incluso Ucrania y Rusia se sustentan en el modelo basal del cristianismo ortodoxo, -cristianismo a fin de cuentas-, lo que, como se ve, les permite soportar carros y carretas.
Lejos del racionalismo y cartesianismo, donde a la postre la mayoría de científicos postulan la existencia de algo superior que sostiene la consonancia del universo, cuando los modelos anticapitalistas comenzaron a atacar las bases del Viejo Mundo, es decir, las arremetidas del materialismo histórico dialéctico, o el marxismo si se prefiere, comenzaron a erosionar el fundamento que sostiene a la sociedad occidental.
Esa maniobra fue dejando, por desgaste, un hueco donde antes había un soporte que la sostenía, y para evitar su derrumbamiento, el Estado se apresuró a ocupar aquel espacio baldío. El problema es que la sociedad son muchos y el Estado solo unos pocos. Tan pocos, que 350 diputados deciden lo que les da la gana acerca de cómo los ciudadanos tienen que hablar, pensar y vivir.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último