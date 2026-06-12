No era para tanto”, pensará cada uno de los 11.102 alumnos que superaron la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), el 96,25% de los 11.534 que se presentaron en Galicia. “No era para tanto”, pensó el estudiante hace tres décadas delante del tablón de anuncios del instituto –ahora las notas se consultan a través de una aplicación en el móvil– sin ser consciente de que ese instante liberador hasta que empiezan a contar las décimas podía estar cambiando el rumbo de su vida. La alumna a la que los colegas le pedían vez para contarle sus problemas y quería estudiar Psicología, acabó cursando Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la dichosa media. Entre declaración de la renta y plazos para presentar el IVA sigue soñando con el diván.

“No era para tanto”, pensarán los padres si no ha cateado. La espera no habrá sido fácil en casa con un preadulto en estado de pánico. La Xunta y la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) llevan unos días a “paus” por errores en el enunciado de la prueba o en el orden de una pregunta, reconocidos y con criterios de corrección específicos en las materias de Historia de España y de Debuxo Técnico. Sin haberse detectado filtraciones, la polvareda levantada por el conselleiro Román Rodríguez no se corresponde con el gravedad de los fallos.

No era para tanto. El 96,25% de los estudiantes ya pueden clicar en la aplicación para elegir carrera, siete décimas más que el curso pasado y a mucha distancia del 87,95% de aprobados en 2020, la cifra más baja de la última década. De la más baja a la más alta. Un exdirector de un instituto coruñés comparte una foto de la promoción que ha conseguido un 100% de aprobados en la PAU. Más listos o se ha bajado el listón. Por una de las preguntas en cuestión, ahora los docentes llegan en el temario al anarquismo y al socialismo. La mayor parte de la generación EGB no podíamos seguir la cuenta a partir de Felipe II.

La PAU clasifica al estudiante que ya ha aprobado la ESO por el bulto de la nota en dos días de examen, sin evaluar inquietudes y habilidades. Las universidades se evitan prueba de acceso y cuántas buenas vocaciones se quedarán a la puerta por un borrón, con Derecho a la salida. Toma nota.