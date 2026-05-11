Los contratos de arras en la compraventa de inmuebles

La firma de un contrato de arras es uno de los momentos más delicados en la compraventa de una vivienda. Aunque se trata de un acuerdo privado previo a la escritura ante notario, su importancia jurídica y económica es enorme: compromete tanto al comprador como al vendedor y puede implicar grandes pérdidas si no se redacta correctamente. Leer con detalle cada cláusula y dejar por escrito todas las condiciones es esencial para evitar conflictos posteriores.

El contrato de arras funciona como una reserva formal del inmueble. El comprador entrega una señal —habitualmente entre el 5% y el 15% del precio de la vivienda— que después se descontará del importe final de la compraventa. A cambio, el vendedor se compromete a retirar el inmueble del mercado durante un plazo determinado. Aunque en muchas ocasiones se firma con cierta rapidez para asegurar la operación, conviene revisar previamente toda la documentación relacionada con la vivienda y definir con precisión los términos del acuerdo.

Uno de los aspectos más importantes es identificar correctamente el tipo de arras que se firma. Las más habituales son las penitenciales, reguladas en el artículo 1454 del Código Civil, que permiten desistir de la operación: si el comprador renuncia, pierde la señal; si lo hace el vendedor, debe devolver el doble de la cantidad recibida. También existen las arras confirmatorias y las penales, con consecuencias legales distintas y, en algunos casos, más complejas. Por ello, resulta fundamental especificar claramente en el contrato qué modalidad se está pactando, ya que la falta de precisión puede generar interpretaciones contradictorias y acabar derivando en procedimientos judiciales.

Cuanto más detallado sea el documento, menor margen existirá para discrepancias posteriores.

El contrato debe incluir información muy precisa sobre la vivienda y las condiciones de la operación. Deben figurar los datos completos de comprador y vendedor, la dirección exacta del inmueble, la referencia catastral, el precio acordado, la forma de pago y la fecha límite para firmar la escritura pública. También conviene especificar el reparto de gastos, posibles cargas de la vivienda y la fecha de caducidad del acuerdo. Cuanto más detallado sea el documento, menor margen existirá para discrepancias posteriores.

Otro punto clave es incorporar cláusulas de protección para el comprador. Una de las más importantes es la condición suspensiva por concesión de hipoteca. Sin esta previsión, si el banco rechaza la financiación, el comprador podría perder la señal entregada. Del mismo modo, es recomendable regular expresamente qué ocurrirá en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes, así como fijar mecanismos claros para la devolución de cantidades o posibles indemnizaciones.

También resulta aconsejable comprobar antes de la firma la situación registral del inmueble y asegurarse de que no existen deudas pendientes, embargos o problemas urbanísticos que puedan afectar a la operación. Revisar la nota simple registral, verificar que el vendedor es realmente el titular de la vivienda y comprobar el estado de pagos de comunidad e impuestos son pasos básicos antes de entregar cualquier cantidad de dinero.

En un mercado inmobiliario marcado por la rapidez de las operaciones y la presión por cerrar acuerdos, el contrato de arras se ha convertido en una herramienta imprescindible. Pero también en un documento que exige máxima atención: una cláusula mal redactada, una condición omitida o un plazo ambiguo pueden transformar la compra de una vivienda en un conflicto legal y económico de gran alcance. Redactar un contrato claro, completo y adaptado a cada operación sigue siendo la mejor garantía para proteger los intereses de ambas partes y evitar problemas futuros.