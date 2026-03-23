No se dejen amedrentar por semejante título y continúen, por favor. En algunas ocasiones, los avances técnicos sofisticados se introducen en nuestras vidas a través de lo más cotidiano. Como la ropa, por ejemplo. Una macrocadena de supermercados anuncia en televisión, a un precio verdaderamente asequible, una innovadora camiseta deportiva con ácido hialurónico, una molécula que forma parte de nuestra piel, articulaciones y músculos, cuya misión principal es mantener la elasticidad y la firmeza de estos órganos.

Y de esto precisamente va la cosmetotextilería, de fabricar prendas de vestir que ademas cuidan nuestra piel. Sustancias activas propias de la cosmética se incorporan a las telas. La gama es amplia, desde hidratantes hasta compuestos protectores y relajantes, que se van liberando progresivamente con el uso. Estas partículas, incorporadas a la ropa mediante microencapsulación, se activan con el roce o el calor corporal. Así se pueden conseguir camisetas que hidratan la piel, medias que favorecen la circulación o pijamas que prometen mejorar el descanso.

Sostiene Aloysius que esto es cosa de encantamiento. Pues no. No se trata de ciencia ficción, sino de una realidad que cada día va ganando más presencia en sectores como el deporte, la salud o el bienestar. Ya existen medias anticelulíticas, que incorporan cafeína, retinol o extractos de algas, destinados a favorecer la circulación y a mejorar el aspecto de la celulitis. También existen prendas deportivas hidratantes, con aloe vera o vitamina E, pensadas para mantener la piel hidratada durante el ejercicio.

Ya existen medias anticelulíticas, que incorporan cafeína, retinol o extractos de algas, destinados a favorecer la circulación y a mejorar el aspecto de la celulitis.

En la oferta de pijamas y prendas de descanso, algunas ya incluyen microcápsulas con fragancias a lavanda o manzanilla, que se liberan con el calor corporal y favorecen el sueño y el descanso. En las tiendas de ropa interior pueden adquirirse prendas especialmente diseñadas para pieles sensibles o personas con patologías dermatológicas, con agentes calmantes y antibacterianos que reducen las irritaciones y rozaduras.

Los surferos conocen bien las prendas deportivas con protección solar integrada, fabricadas a partir de tejidos con filtros UV y compuestos antioxidantes que ayudan a combatir los efectos perniciosos de la sobrexposición al sol. Al Pequeniño de Tállara le vamos a regalar unos calcetines revitalizares con mentol y aceites esenciales, capaces de generar una agradable sensación de frescor y alivio, muy recomendables para otras muchas personas que se ven obligadas a pasar muchas horas de pie. Pero, ¿hasta cuando pueden conservar estas prendas sus propiedades tan singulares? Lo habitual es que se reduzcan con los lavados sucesivos. Y, cómo no, también aquí tropezamos con el encaje normativo, pues dependiendo de su consideración como cosméticos o tejidos, los términos de control y seguridad son variables. Pero la cosmetotextilería continúa avanzando, sin hacer ruido.