Cuba, mon amour

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado el mes de julio 2026 un sesudo y largo informe, más de cien páginas, en el que señala a Cuba como el mayor enemigo de los Estados Unidos de América: “in God we trust”.

Los mandatarios norteamericanos recientes con el nunca bien ponderado Donald Trump a la cabeza, seguido fielmente por sus esclavos J.D. Vance, Marco Rubio, Peter Hegseth y demás tropa de indocumentados que en cualquier país de Europa no pasarían de la enseñanza primaria, han decidido una vez más que Cuba es un enemigo terrible y que hay que acabar con él.

Sorprende desde luego y bastante que Estados Unidos con casi cuatrocientos millones de habitantes, una superficie de más de diez millones de kilómetros cuadrados y el ejército más poderoso del planeta, amén de los tentáculos económicos y el poderío social y cultural que despliega por todo el mundo, se sienta tan amenazado por una islita del Caribe de apenas cien mil kilómetros cuadrados y nueve millones de personas, la mayoría de ellas sin luz casi todos los días.

Nueve millones de personas que básicamente dedican su vida a salir del paso cada mañana, buscar trabajo, cuidar a sus niños, preparar la comida, jugar al dominó y bailar salsa, rumba y son con una sonrisa franca en el rostro a pesar de las dificultades.

“Cultivo una rosa blanca en julio como en enero/ para el amigo sincero que me da su mano franca/ y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo/ cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca”. Creo que el poema de José Martí tan musicado en docenas de versiones resume muy bien la relación histórica y tan descompensada de Cuba con Estados Unidos.

Obviamente esa obsesión norteamericana solo puede deberse a un problema mental grave

Obviamente esa obsesión norteamericana solo puede deberse a un problema mental grave. Alguna patología psiquiátrica compleja que habría que estudiar y tratar a fondo.

Como la de esos chavales típicos en los Estados Unidos y en ningún otro país del mundo que se levantan un día por la mañana, desayunan kellogs, le dan un beso a mamá, le acarician las orejas al perro Toby en el jardín de casa, se van al cole con un AK-47 al hombro y en un pis-pás liquidan a doce compañeros suyos de escuela.

Yo creo que eso es miedo. Estados Unidos es un país miedoso. Seguramente miedoso de sí mismo. ¿Por qué Cuba sería una amenaza?

Estoy escribiendo este artículo en el salón de mi casa. Es un salón grande para un piso normal. Unos cuarenta y cinco metros cuadrados. Si entrara aquí ahora una mariposa aleteando erráticamente, en proporción de recursos y posibilidad de amenaza sería para mi como Cuba en comparación con los Estados Unidos. Entonces ¿por qué habría de aplastarla yo?

Además a mí de niño me enseñaron que no se matan las mariposas, las mariposas son libres. Una cosa sé: a Estados Unidos en esto la historia no lo absolverá.