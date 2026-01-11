Cuba y el fin de la revolución

Tras la destitución forzosa de Nicolás Maduro por parte de las tropas norteamericanas, el foco mediático comienza a centrarse en Irán, pero también en Cuba, como posibles sujetos de maniobras de destabilización, que pueden ser o no militares, por parte del gobierno de Donald Trump. Cuba llama especialmente la atención primero por estar en el área de influencia autoproclamada por los Estados Unidos, y segundo porque es el lugar de origen de la familia de su secretario de Estado, Marco Rubio, quien parece tener un interés personal en el cambio de régimen en la isla que tuvieron que abandonar sus padres. De darse una maniobra similar a la venezolana todo apunta a que Cuba sería el primero en sufrirla o en beneficiarse de ella según la perspectiva ideológica del observador. En este caso intuyo que el procedimiento sería muy similar al empleado con Maduro, esto es, descabezar al régimen y poner en su lugar a algún “comunista moderado” que ya forme parte del gobierno y que tenga por tanto un conocimiento de primera mano del funcionamiento del régimen.

La transición en este caso va a ser muy distinta, porque no solo implicará una transición política, sino también económica, lo que la hace mucho más compleja, y con riesgos severos de fracasar de no llevar a cabo una pedagogía adecuada entre la población. La ventaja es que se cuenta con la referencia de los modelos exitosos de transición llevados a cabo en los países socialistas del este de Europa, pudiéndose aprender de sus errores y calcular el tiempo necesario para que esta pueda salir adelante. El problema es que casi se han cumplido 70 años desde la revolución y buena parte de la población no tiene memoria directa de la complejidad del funcionamiento de los mercados, a lo que se suma que la situación económica de la Cuba de hoy es mucho más desastrosa que la de la Unión Soviética y sus satélites en el momento del cambio de sistema económico.

En estos casos la transición fue pilotada desde el propio régimen, por la sencilla razón de que sólo estos contaban con los cuadros técnicos y políticos necesarios para hacerlos, y con la injusticia añadida de que estos obviamente pedirán inmunidad frente a hipotéticos juicios penales una vez consolidado el cambio político. Cambiaron de nombre a los viejos partidos comunistas y se transformaron en respetables partidos de centro-izquierda socialdemócrata dispuestos a realizar las transformaciones pertinentes. En este caso será aún más necesario su concurso dado que los miembros de la oposición no cuentan con la experiencia necesaria para realizar cambios de tan gran calado, aparte de que no conocen las realidades del poder interno, sea en el ejército, la policía o la judicatura para que estos colectivos acepten sin reticencia la transición. Todo eso, claro está en el caso de que exista voluntad de cambiar de régimen, o se vean obligados a hacerlo por temor a las represalias norteamericanas.

Por supuesto esto son futuribles y no existe ninguna garantía de que el señor Trump pretenda intervenir para cambiar el régimen cubano, entre otras cosas porque tendría que responsabilizarse del país en el tiempo que tarde en reajustarse el sistema, y esto implica que el contribuyente norteamericano tendría que hacerse cargo de parte de los costes de sanear la economía, sin que , a diferencia de Venezuela pueda tener la expectativa de obtener ingresos fiscales suficientes como ara poder atenderlos. Lo mismo que acontece en Venezuela, donde aún no está muy claro si a las petroleras les va a compensar la inversión. Veremos si es que la intervención acaba o no compensando y si no dejan que el régimen caiga por su propio peso sin tener que gastar en hacerlo.