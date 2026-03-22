Cuestión de dientes

Qué me dirían ustedes, queridos lectores, si a mi vez yo les digo que no se preocupen ni aflijan si se les caen las piezas dentales, porque dentro de muy poco, con un fármaco que casi, casi está por salir, les nacerán otros dientes nuevos y fuertes? Así lo anunció un equipo de científicos del Hospital Kitano de Kita, en Osaka, Japón. Y este prodigio será posible en todas las personas al margen de la edad que tengan. El doctor Katsu Takahashi, especialista en cirugía oral, quien lidera los estudios al respecto, en rueda de prensa anunció al mundo la creación de un medicamento sorprendente, que hará posible el recrecer de los dientes. Y si hasta el momento los experimentos ya realizados, han tenido lugar con animales de laboratorio, pobrecitos, pronto, muy pronto, se ensayará con humanos.

Por la boca muere el pez, y por la boca, a veces, vienen enfermedades, algunas muy graves. Los avances actuales en todos los aspectos, son los que hacen que las personas aumenten su longevidad.

Por lo tanto, ya no habrá más desdentados, y todo hijo de vecino podrá reír a mandíbula batiente sin temor a las mellas que tenía por diferentes causas y que tanto les afeaban. Su dentadura será resplandeciente, de anuncio con chispa cegadora, sin necesidad de blanqueadores ni otros inventos que puedan dañarle el esmalte natural. Sea como sea, y si los resultados de las investigaciones responden a las expectativas que ya se están creando, ¿qué no se podrá hacer hoy día? Será la solución de un grave problema para la salud en general. Por la boca muere el pez, y por la boca, a veces, vienen enfermedades, algunas muy graves. Los avances actuales en todos los aspectos, son los que hacen que las personas aumenten su longevidad.

Pero dadas tantas enfermedades nuevas y viejas sin resolver, sería urgente empezar a pensar, como decía el recordado doctor Míguez, en que demos vida a los años y no años a la vida. Que más vale la calidad que la cantidad. Y con sentido común, voluntad, y buena gestión de las infinitas posibilidades de las que hoy se dispone, puede que esto y tantas otras cosas, hagan que los cumpleaños de las personas sean más mucho más felices. Hay que hacer honor a Cervantes, nuestro admirado grande entre los grandes, que por boca del también nuestro querido loco o cuerdo, caballero lanza en ristre, Don Alonso Quijano, Quijote, dice: “boca sin muelas es como molino sin piedras” y “mucho más se ha de estimar un diente que un diamante”. ¡Ay, Cervantes de mi vida! Sabiduría, talento, y gracia inmortal. Orgullo por ti.