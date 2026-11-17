Feijóo ha visitado una vaca. Esto es como el bikini de Ana Obregón y el mito del comienzo del verano: arranca oficialmente la campaña electoral. Andaba yo inquieto porque llegábamos al cuarto día de campaña sin vaca. Sorprende que tanto el líder del PP como Abascal puedan ir al campo y charlar con los paisanos, las familias y los trabajadores, y a Pedro Sánchez, que sepamos, ni se le pasa por la cabeza hacerlo. Quizá no lo reciban con la simpatía con que antaño acogían a los líderes del PSOE. Hay una explicación: las políticas socialistas españolas y europeas están detrás de buena parte de la triste situación del campo español.

Desde Vallfogona de Balaguer, en Lleida, Feijóo prometió el lunes una fiscalidad especial para el sector rural, un Pacto Nacional del Agua, y un Pacto Nacional para la Agricultura, la Ganadería y la Pesca, eliminando trabas y burocracias y fomentando la libre competencia del sector. Hace mucha falta. Pero también hace falta que el PP deje de mirar hacia otro lado cada vez que Bruselas legisla nuevas bobadas medioambientales que, además de no salvar el planeta, hacen cada vez más inviable vivir del medio rural.

Es el momento. Y es, qué casualidad, de sentido común.

Volantazo en la agenda de Sánchez. Ya no visitará Galicia este miércoles, sino que retrasa la cita de Santiago al 20 de noviembre, y adelanta la hora a las siete de la tarde. Le acompañará Besteiro. La campaña es una misteriosa partida de ajedrez.

Los movimientos de última hora en la agenda de Sánchez, y esa extraña pasión por abrazarse, por primera vez en su historia, a la bandera de España en arrobo mitinero, hacen sospechar a muchos analistas que hay nerviosismo en Ferraz porque los números siguen sin cuadrar para el PSOE. Me sumo a la opinión de esos analistas. Todos los partidos se están dejando la piel por los escaños bailantes, dejando de lado las plazas imposibles, y las ya consolidadas.

En Galicia, el PSOE perdió tres diputados entre las elecciones de 2019 y 2023, los mismos que ganó el PP. Y eso ocurrió, cosas de D’Hont, aunque obtuvo 21.800 votos más. Es decir, a esta hora en Galicia podría haber al menos tres “escaños breakdance”.

Intento mirar con simpatía a Frente Amplio pero no puedo. Me quitan las ganas de vivir. Me arrojan siempre a la tristeza. No tengo claro si eso es un partido o una funeraria. Colau no es la alegría de la huerta y eso, junto a una dosis deprimente de comunismo, hace que su campaña esté resultando gris y llena de malas vibraciones. La última ocurrencia es la idea de limitar las herencias. Los políticos ya han logrado lo increíble: que heredar en España sea un problema y no una alegría. Ahora Colau quiere que la experiencia sea aún más dolorosa. Si sus propuestas se llevaran a cabo, heredar sería lo más parecido a una colonoscopia.

No tengo claro si eso es un partido o una funeraria. Colau no es la alegría de la huerta. Su campaña está resultando gris.

La Cristóbal Colón de El Guinardó lo vende como una redistribución forzosa –como si fuera posible una redistribución amable y voluntaria- de la riqueza. Pero es un robo a mano armada. Un modelo injusto, por no decir delictivo, que solo sirve para saciar la sed de sangre de un diminuto grupo de ciudadanos que se alimentan del rencor hacia todo aquel que prospera en la vida, ya sea trabajándose sus dineros, o disfrutando del que lograron sus antepasados.

Todas las propuestas de Colau son negativas. Ni una brizna de alegría y prosperidad. No sé, pero Frente Amplio, en lugar de banderitas, debería repartir kleenex en los mítines.

La grabación de Koldo no sirve de nada. Explosión controlada de manual en el diario ABC. Génova ha intentado desmontarle a Sánchez la bomba, pero esa bomba era de agua. Que uno de los miembros de la trama “tire de la manta”, en el contexto de un gran caso de corrupción, es lo deseable. Sería maravilloso que lo hiciera por voluntad propia o por colaborar con la justicia, que es su deber. Pero incluso aunque algún partido hubiera tanteado la opción de pagarle a Koldo para que cante, será muy difícil encontrar un solo ciudadano indignado ante tal intentona.

Dicho esto, si lo que cuenta ABC es verdad, y la grabación de Koldo es la última baza de Sánchez para tratar de hacer saltar por los aires la recta final de la campaña, es decir, si la oferta existe y está grabada sin que se den cuenta por el mismo tipo del que toda España sabe que grababa hasta las visitas al cuarto de baño, es que son tontos, muy tontos.

El CNI entró ayer en campaña dándole la razón a Sánchez –valga la redundancia- al desvincular a Marruecos de la invasión de inmigrantes de Ceuta. De algún modo, el CNI desmiente al CNI, pero sobre todo, a la Policía Nacional, que apuntó en su informe a la cooperación de Rabat en la invasión.

La nota emitida por nuestros espías parece redactada por el servicio de Inteligencia marroquí. No es posible interpretar bien la ridícula nota del CNI sin recordar que, desde 2021, 2,57 gigabytes de información del teléfono de Pedro Sánchez están en poder de Rabat, tras ser infectado con el sistema Pegasus.

Va todo muy rápido, pero no deberíamos olvidar que el exnúmero dos de la Inteligencia marroquí, Mehdi Hijaouy, confesó hace menos de dos meses haber participado directamente en la operación contra el teléfono de Sánchez. Desde entonces somos cautivos de nuestro vecino más peligroso.

El hecho de que todos los sondeos –lo del CIS de Tezanos no son sondeos, sino choteos- garanticen una holgada mayoría para PP y Vox, y la sensación de euforia contenida en el núcleo de ambos partidos, me ha recordado la inolvidable reflexión de aquel gran entrenador y mejor persona, Arsenio Iglesias, en 1994, cuando el Deportivo estaba a punto de ganar su primera Liga: “Cuidado con la fiesta, que te la quitan de los fouciños”. Y se la quitaron.