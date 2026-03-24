En el cumple de Amancio Ortega

A las 17:57 horas y sin tema decidido para levantar la columna del día llama una colega de otro medio para que le haga un resumen de “Amancio Ortega, de cero a Zara”, libro escrito a cuatro manos con Jesús Salgado y del que asegura tener buenas referencias aunque no se lo ha podido leer. Masaje y sinceridad. Va apurada para publicar hoy un reportaje sobre el fundador de Inditex por los 90 años que cumple el próximo sábado, día 28 de marzo.

Al otro lado del teléfono también aprieta el tiempo para ponerse al teclado y por primera vez en más de dos décadas, desde que se publicó de “De cero a Zara” hasta la decimoctava que sigue a la venta, un colega queda sin atender por no poder esperar a la mañana siguiente. Sabe mal porque este folio también pide atención, comprende urgencias, marrones de última hora y agradece la promoción de un libro que resiste en la librería. En una ocasión el dueño de un fondo de inversión envió un mail cargando la felicitación en la parte de la salida a Bolsa de la multinacional. La mano de Jesús Salgado.

Es el cuarto medio que telefonea en una semana por el mismo motivo y quedan cuatro días por delante. El chófer de anécdotas tiene la sensación de estar colándose en un cumpleaños que no ha sido invitado. Las conversaciones con los compañeros se alargan más allá de la hora prometida, pero no haber escrito varios libros sobre los protagonistas de esta historia. En el último paseo con la oreja del padre y ahora de la hija escuchó sin cambiar el gesto que sería coñero que Bad Bunny –acababa de vestir de Zara en la Super Bowl– cantase a Ortega para superar la coreografía del planeta Inditex que Marta le organizó por sorpresa en el 80 cumpleaños. Los últimos resultados, el primer regalo.