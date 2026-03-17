Se cumplen 60 años del gran triunfo del teatro juvenil de Ourense con “Donadieu”

Como tuve el privilegio de formar parte de aquel grupo de jóvenes actores ourensanos, de los que cada vez vamos quedando menos (Dora Espinar, Marisa Calvo y yo mismo), permítanme que hoy dedique este espacio a recordar que hace 60 años, aquellos aficionados juveniles ganamos el mismo año de 1966 los dos certámenes de teatro nacional que se celebraban en España. Ocurrió en Murcia, en abril de aquel año, el Grupo de Teatro Juvenil de Ourense (Valle Inclán) fue declarado ganador del Certamen Nacional de Teatro Juvenil, celebrado en el espectacular Teatro Romea, con el drama de Fritz Hochwälder, “Donadieu”. Y a los pocos días, con la misma obra ganábamos el Galardón del Duero en Zamora.

El grupo de Teatro Valle Inclán en 1966.

Tras la etapa del Teatro de Cámara, Segundo Alvarado puso en marcha con jóvenes actores que sustituíamos a la generación anterior el Grupo de Teatro Juvenil de Ourense, que más tarde se llamará Valle Inclán. Es el tiempo de Manuel Vidal, Manuel Fernández Sampayo, Dora Espinar, Fernando Ramos, José Manuel Blanco Gil, Mari Luz GarcÍa, Marina Gloria Pérez, Miguel Angel Gómez, Mari Carmen Sueiro, Vicente V. Losada, Marisa Calvo, Rafael Huete, Mary Paz García, y el recuperado Alberto Fernández. Más tarde aparecen Fernando Gabelo, Eduardo Rego, Melucha Rodríguez, Rosita Belón, Remedios García, Jorge González, Raúl García, Modesto Vázquez, Carlos Conde, Camilo González Salgado, las hermanas Carballo, Alberto Carlos, Abelardo Pérez Gabriel y Carlos García Manzano.

Hace 60 años dos de los más importantes hombres del teatro de España, el crítico, actor y director Modesto Higueras, y el director José Tamayo, declaraban que Segundo Alvarado-Feijoo Montenegro era el mejor director de teatro no profesional que habían conocido. Pese a este aval y reconocimiento, Alvarado era un hombre sencillo y exigente en su vocación teatral. Hasta su muerte en 2007 nunca abandonó la escena, salvo cuando le faltaron fuerzas para mantener el ritmo creativo. Dueño de una de las mejores bibliotecas de teatro de España, logró los mayores éxitos alcanzado nunca por el teatro no profesional de Ourense. Las críticas que nos hacían era todas favorables. Cuando actuamos en Murcia, escribieron que, por fin, se escuchaba correctamente en el escenario el lenguaje de Cervantes, y participar en los Festivales de España en Castrelos el titular de la crítica decía “La profesionalidad de los aficionados”.

Otro elemento decisivo en la etapa del Teatro Valle Inclán lo constituyó el coreógrafo Eduardo Ramóndez, “Sheridan”. Sus montajes, pese a la sencillez de los medios empleados creaban, para cada obra, el ambiente necesario, incluso en los escenarios más complicados, como la “Antígona” de Anoulh en el Teatro Romano de Málaga o el espectacular interior del castillo de “Donadieu” de Hochwälder en el parque de Castrelos de Vigo. El Grupo Valle Inclán disponía de un local de ensayo, cedido por la Diputación, en lo que había sido la Caja de Reclutas. Todavía parecen resonar por aquellos pasillos las voces de los jóvenes actores, repitiendo escena tras escena hasta la perfección.

Alvarado era tan perfeccionista, que para preparar un duelo en la obra “Donadieu”, en el momento cumbre del drama –la obra más premiada del entonces teatro juvenil de Ourense- trajo a un maestro de esgrima, el recordado Osorio. Para los montajes, el vestuario se encargaba a Peris Hermanos, de Madrid, como en las películas de Samuel Broston, y hasta se incorporaba una sastra de la casa en las giras. En el equipo de Alvarado no faltaba nada, hasta una maquilladora profesional, Mari Carmen Blanco.

Poseo un denso archivador con todos los recortes sobre nuestras actuaciones y críticas, tengo fotos de aquella etapa e incluso llegué a montar un audiovisual. A ver si con este motivo doy una conferencia conmemorativa en Ourense. Trataré de organizarlo. Es emocionante para los supervivientes comprobar que todavía quedan personas que nos recuerdan y aquellas funciones que llegamos a dar en el teatro Losada. Persiste la afición al teatro en Ourense y hay fecundas e innovadoras experiencias en ese terreno, como parte esencial y viva de la historia de la ciudad. Cierto. Pero quienes vivimos aquel tiempo pasado y estamos orgullosos de ello, queremos recordarlo con cariño y volver a dar las gracias a Segundo Alvarado Feijoo-Montenegro por todo lo que nos enseñó.