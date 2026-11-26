El centro es un lugar remoto e inexpugnable, a tenor de lo que tarda el PP en llegar a él, aunque ha habido momentos en los que ha estado cerca, pero no ha traspasado la frontera y ha vuelto grupas hacia el córner derecho del terreno de juego. El PSOE sí ha estado en el entorno del centro, y por eso González, se las tiene tiesas con su partido que considera que ha traicionado sus principios. Cada cierto tiempo y en periodo electoral surge algún partido que se siente, más que heredero de un reino que no ha existido, el fundador de un lugar quimérico, que podría actuar como el fiel de la balanza entre la izquierda y la derecha e inclinarla hacia un lugar u otro en función de las circunstancias. Luego resulta que eso no es verdad, que los utópicos partidos de centro son partidos de la derecha tradicional. ¿Se acuerdan de Ciudadanos? Miriam González, esposa de Nick Clegg, un liberal británico con pedigrí, se presenta en Madrid y Barcelona con su Democracia 21. El intento es bueno pero el fracaso está garantizado.