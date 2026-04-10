José Luis Fernández Carnicero

Os demoños

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 10 abr 2026 - 03:10
Opinión en La Región
“Que temos que ver contigo,

Fillo de Deus”

(Mateo 8:29)

Na terra dos Gadarenos Xesús tópase con dúas persoas que estaban posuídos por demos. Beelzebú é o seu príncipe, a serpe antiga que é Satanás. As persoas achéganse a Xesús e os demos son os que falan a través deles. Declaran que é Fillo de Deus e pregúntanlle se os vai atormentar antes de tempo. Por iso sabemos que os seguidores de Satanás coñecen o seu final, e tamén que agora teñen poder para entrar en saír de persoas e mesmo de animais. Xesús libera ás persoas e neste caso concreto, deixa que entren nun fato de porcos. O que non esperaban os coidadores é que o fato caese ao mar e afogasen todos. Poden vostedes imaxinar a escena? Estes animais eran impuros na lei de Moisés e os que os coidaban estaban mal vistos polo pobo, por iso as xentes pediron que Xesús marchara para outro lugar. Non lles importaba que as persoas fosen liberadas. A perda económica fora moito maior e máis importante para eles.

