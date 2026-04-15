Desacreditar a los jueces

Todo exceso conduce a su contrario y en eso estamos. Con varios ministros, entre ellos el de Justicia, criticando la actuación de los jueces y sembrando dudas prevaricadoras acerca del magistrado que ha instruido el sumario que procesa por cuatro presuntos delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. No es la primera vez que miembros del Gabinete intentan amedrentar a los jueces -un poder independiente, pilar de la separación de poderes propia del Estado de Derecho- que instruyen sumarios en casos que implican a personajes relacionados con el Partido Socialista o familiares de Pedro Sánchez.

En el universo sanchista también orbitan medios de comunicación entregados a la causa a la manera de un ejército ciego

Así ha venido aconteciendo con el procesamiento de Begoña Gómez o el de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales han reprobado este tipo de declaraciones porque minan la debida confianza de los ciudadanos en la Justicia. El elevado grado de servidumbre por exceso de culto a la personalidad hacia el líder de algunos de sus ministros (Bolaños, Puente, Saiz), que actúan más como empleados de Pedro Sánchez que como ministros del Reino de España, resulta bochornoso. Impropio de una país democrático. Pero, todo hay que decirlo, no están solos en la galaxia. En el universo sanchista también orbitan medios de comunicación entregados a la causa a la manera de un ejército ciego a todo aquello que, por su naturaleza, pueda perjudicar al inquilino de la Moncloa y por extensión a sus allegados.

Esta actitud clientelar ya quedó retratada con nitidez a lo largo del proceso que desembocó en la condena a dos años de inhabilitación al anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. También en aquella ocasión las declaraciones de algunos ministros y del propio presidente del Gobierno, secundadas por su esfera mediática, estuvieron encaminadas a desacreditar a los jueces del Tribunal Supremo que juzgaron al fiscal. El pasado fue prólogo. Y las insidias se repiten.