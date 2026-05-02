Los desmentidos del corazón y de la política no desmienten

DÓNDE ESTÁ LA BOLITA

La modelo Jessica Goicoechea ha desmentido haber caído en los embrujos del amor de El Mago Pop. Se rumoreaba días atrás con este nuevo noviazgo, pero la barcelonesa ha salido al paso de las habladurías para subrayar que solo son amigos. Ajá. Tanto en la política como en el mundo del corazón, los desmentidos siempre terminan siendo confirmaciones. Mi apuesta es que en unos meses estaremos rumoreando sobre si él irá a la boda con chistera, o si durante la ceremonia, la meterá en una caja y la cortará en dos, o si hará brotar palomitas blancas de los laterales del altar. Lo malo de ennoviarse con un mago es que en cualquier momento desaparece y toda su disculpa será “formaba parte del show”. Así que aún encima, Jessica, tendrás que aplaudir el truco.

TODAVÍA NO

Anita Matamoros.

La hija de Kiko Matamoros y Makoke, Anita Matamoros, ha estado derrochando belleza en el estreno de “El diablo viste de Prada 2” en los Cines Callao de Madrid. Junto a la sesión de fotos, dedicó unas palabras a la prensa para explicar que se ha cambiado su nombre artístico y ha borrado el apellido paterno. No hay nada personal ahí. Según ha explicado, prefiere ser “Anita Giaver”, tomando el apellido materno, de origen noruego, porque es más cinematográfico y porque desea traspasárselo a sus hijos y que no se pierda. Al instante le han preguntado si ella y su chico Johny Garso van a ser papás –audaces paparazzis-, y se ha atragantado, ha tosido un par de veces, y ha negado en bucle: “todavía no, todavía no”.

CUMPLEAÑOS INFELIZ

Imanol Arias junto a su mujer, Nélida Grajales, saliendo del restaurante donde celebró su cumpleaños.

Mal rollito a las puertas del restaurante Roostiq de Madrid. El pasado domingo, Imanol Arias celebraba allí su 70 cumpleaños junto a su mujer Nélida Grajales y sus amigos, pero hace tiempo ya que el actor no está para bromas, y al encontrarse una nube de fotógrafos y cámaras de televisión a las puertas, se enrocó en una férrea –e inútil, en cierto modo- defensa de su intimidad. Tras acusar a los reporteros de “fastidiarle la vida”, añadió, señalando a uno de ellos: “Sabéis que no me gusta nada y tú me gustas menos, además”. No parecía estar actuando. Hay gente que ha interpretado el desaire como un gesto de prepotencia, pero yo, reconociendo el derecho de la prensa rosa a dar la brasa, considero también muy digna y sincera la defensa de Arias de su esfera privada.

VENTE PA MADRID

Naomi Campbell paseando por las calles de Madrid.

La modelo británica que arrasó en los 90, en la era de las top models, Naomi Campbell, quiere comprarse una casa en Madrid, ciudad de la que se enamoró décadas atrás, en el contexto de un breve romance con Joaquín Cortés. En concreto, quiere hacerse con un casoplón en la urbanización más exclusiva de la capital, La Finca, en Pozuelo de Alarcón; bueno, tampoco esperábamos que se mudara a la Cañada Real. En La Finca tendría de vecinos a Paz Vega, Alejandro Sanz, Cristina Pedroche, y otras celebridades. Campbell, fotografiada paseando por el centro de Madrid, avanzó en las gestiones para esta compra aprovechando su visita a España para ejercer de DJ en la fiesta de estreno de la nueva temporada de Euphoria que, por lo demás, es una porno-basura cutrísima a la que jamás debió prestarse la bella Sydney Sweeney, pero esa es otra historia.