A devolver

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la tasa de basuras impuesta el pasado año por el ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez Almeida por defectos formales en su tramitación. El “basurazo” tuvo mala fama desde el principio porque suponía un altísimo incremento de la tasa por la recogida de basuras y nada más ponerse al cobro fue recurrida por 130.000 personas de otros tantos hogares. A expensas de que el ayuntamiento capitalino recurra la sentencia, el debate desatado es sí el dinero cobrado debe ser devuelto solo a los reclamantes o de oficio a todos los hogares. Si se tiene en cuenta que en Madrid hay más de 1,37 millones de viviendas, quienes reclamaron son alrededor del 10% de quienes pudieron hacerlo y que no cursaron el recurso por una multitud de factores, del desconocimiento a la falta de habilidades informáticas. Si la devolución es generalizada, Almeida demostrará de verdad el arrepentimiento por una norma mal hecha, Si solo se devuelve el dinero a los reclamantes quedará claro que prima la recaudación impositiva, lo mismo que critica al Gobierno.