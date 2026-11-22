El jueves, Anthropic, la empresa que desarrolla Claude, empezó a cotizar en el Nasdaq. Es una de las mayores salidas a bolsa de la historia y, según se ha publicado, reservó en torno a una quinta parte de las acciones para pequeños inversores, mucho más de lo habitual. Hubo foto, campana y titulares sobre lo que vale. No voy a opinar sobre el precio ni sobre si es buena compra. No me corresponde y, además, a estas alturas nadie lo sabe. Lo que me ha tenido pensando toda la semana es otra cosa: lo que empieza el viernes.

Desde fuera, salir a bolsa parece una meta. La empresa que llega, el fundador que sonríe, el aplauso. Desde dentro se vive al revés. El día de la salida es el último en el que una compañía decide sola qué cuenta y cuándo. A partir del día siguiente, rinde cuentas. Y no una vez al año, sino todos los días.

Lo sé porque desde que Redegal cotiza he aprendido cosas que no enseña ningún máster. La primera es que ya no hay conversaciones informales sobre lo importante. Lo que pueda influir en el valor de la empresa se cuenta por los canales oficiales y a todos a la vez, al gran fondo y al vecino que compró cien acciones. Al principio se vive como una incomodidad. Con el tiempo descubres que es una forma de respeto.

La segunda es que lo que prometes se queda escrito. Cuando dices en público que vas a hacer algo, alguien lo apunta, y dentro de seis meses alguien te lo recuerda. En una empresa que no cotiza, la distancia entre lo que se dijo en enero y lo que se hizo en diciembre se puede explicar en una comida. En una que cotiza, se ve en una tabla.

La tercera es la más difícil: el precio se mueve cada día y no siempre por tus razones. Aprender a no mirarlo cada hora es una disciplina. Las decisiones buenas casi nunca se notan en la cotización de la semana siguiente, y quien gestiona mirando la pantalla acaba tomando decisiones para la pantalla.

Y hay algo que no esperaba. Detrás de cada acción hay alguien que no conoces y que ha decidido confiar en ti con sus ahorros. Eso cambia la manera de sentarse en un consejo. Por eso me llamó la atención lo de reservar tanto a pequeños inversores. Es una decisión con poco de técnica y mucho de declaración: aceptar que te miren también quienes no tienen un analista al lado. Es más incómodo, porque obliga a explicar con palabras sencillas lo que podría quedarse en una sala de reuniones. Y es más sano por lo mismo. A los accionistas que llevan años con nosotros, muchos de esta tierra, les debo buena parte de lo aprendido. Y al equipo, que es quien sostiene cada número que yo cuento.

Ahora bien, cotizar no es un premio ni el destino natural de una empresa que va bien. Hay compañías extraordinarias que no saldrán nunca a bolsa, y hacen bien. Es una herramienta con un coste alto en tiempo, en exposición y en disciplina, y sólo tiene sentido si lo que se gana compensa lo que se paga. Quien sale para la foto se encuentra al día siguiente con todo lo demás.

Pero hay una lección que sirve a cualquiera, cotice o no. Todas las empresas tienen gente que las juzga cada día aunque no haya pantalla: los clientes, el equipo, el banco, los proveedores que siguen fiando. La única diferencia es que en una cotizada la nota sale publicada. En las demás también existe. Simplemente nadie la lee en voz alta.

El ejercicio de esta semana cabe en un folio. Escriba tres cosas que haya prometido este año, en voz alta, a su equipo, a sus clientes o a su banco. Al lado, lo que ha cumplido de cada una. Después hágase una pregunta sencilla: si mañana tuviese que publicar ese folio para que lo leyese cualquiera, ¿lo haría tranquilo? Si la respuesta es sí, se está gobernando como si cotizara, que es la mejor manera de gobernar aunque no se cotice nunca. Si es no, ya sabe por dónde empezar el lunes.

El jueves sonó una campana en Nueva York y medio mundo miró a la vez. El viernes ya nadie hablaba de la campana. Hablaban de lo que la empresa había hecho con su primer día. Así es siempre, en Nueva York y en Madrid, y está bien que lo sea.

Salir a bolsa dura un día. Cotizar, todos los demás.