Después del cara a cara de las elecciones del 29-N, el PP no tiene nada que explicar porque se considera y le consideran mayoritariamente vencedor del debate televisado, mientras que el PSOE busca la forma de explicar la estrategia seguida por su líder a lo largo del enfrentamiento, por la docilidad con la que asumió los ataques reiterados de su oponente, y cuando una estrategia no es evidente y hace falta explicarla es que ha sido fallida.

Si lo que pretendía era recuperar a los votantes que podrían haberle retirado su apoyo y no lo ha logrado

A Pedro Sánchez y al PSOE solo le salvará de la sensación de la derrota mediática si se confirma que este tipo de actos electorales no mueven en exceso la intención de voto, pero será igualmente la constatación del fracaso de su planteamiento, si lo que pretendía era recuperar a los votantes que podrían haberle retirado su apoyo y no lo ha logrado. Sería un doble fracaso, el de la sensación de haber perdido una oportunidad para consolidar la insuficiente remontada que le dan las encuestas por la parte central del espectro político y por no haber insuflado ánimos a los convencidos por la izquierda.

El día después es también el momento de valorar si los argumentos que utilizaron los contendientes respondían a la realidad real y no a los clichés manejados desde la oposición y el Gobierno a lo largo de la legislatura, aunque esa realidad ha tenido momentos incontrovertibles de fallo estrepitosos de la gestión de Pedro Sánchez, pero Feijóo los arropó con otros que no respondían a la verdad pero que cuando los lanzó quedaron flotando en el ambiente porque el líder del PSOE, en un ejercicio de contención, no respondió como había solido a lo largo de otros enfrentamientos dialécticos.

Feijóo no desaprovechó la munición de última hora que le proporcionó Carles Puigdemont

Tanto en las entrevistas realizadas a ambos pretendientes al inquilinato de la Moncloa, como en el propio cara a cara, se sucedieron los asuntos que han centrado la legislatura y con los mismos argumentos, con lo cual Sánchez habría podido responder a las invectivas dé Feijóo de la misma forma que lo ha hecho en las sesiones de control al Gobierno de los miércoles, si acaso con el gesto más amable para no asustar si esa era su pretensión, e incluso utilizando los tiros en el pie que Feijóo se ha ido dando desde que se convocaron las elecciones, pero renunció a hacerlo. Feijóo no desaprovechó la munición de última hora que le proporcionó Carles Puigdemont, atacó con la corrupción, minimizó la buena marcha de la economía y se auto elogió por su calidad de gestor. Sánchez olvidó que la mejor defensa es el ataque que fue lo que hizo Feijóo.

El líder del PP ha ordenado contención, aunque los populares no pueden evitar mostrar su estado de ánimo, y esta es su lección para el día después de la euforia, tratar de no verse sorprendidos y no cometer errores en el tramo final de la campaña, como ocurrió hace tres años. Sánchez fracasó en el anterior debate electoral y lo ha vuelto a hacer en este y su expectativa es, si no ha logrado captar votos de centro, al menos no haberse dejado muchos pelos en la gatera por la izquierda.