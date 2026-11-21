Hoy mandan los robots. Pero parece como que el hombre de a pie apenas se da cuenta de ello. Las máquinas inundan las casas, los coches, los comercios, la vida en común. Los niños ya no cantan, no juegan, no crean, solo tienen instrumentos convertidos en la prolongación de sus manos. Los robots barren los hogares, hablan con los dueños, o con quienes les pregunten cualquier cosa como parte de diversión o curiosidad. Ahora sobran los libros y los diccionarios. Facilitan todo programa que se les pida… y si uno no las para a tiempo, siguen las incidencias humanas que nadie solicita.

Actualmente están dentro del cuadro cotidiano, y aquellos que no los quieren utilizar, se quedan fuera del marco

En este caso, dan un poco de terror. ¿Qué son? Es como tener a alguien que te observa de continuo, que oye y contesta cada palabra que se pronuncia en privado. Se diría que tienen consciencia y tratan de inmiscuirse en la vida. Actualmente están dentro del cuadro cotidiano, y aquellos que no los quieren utilizar, se quedan fuera del marco. Ciertamente son necesarios: facilitan el bienestar, la comodidad, ofrecen más tiempo libre y libertad, pero, sin embargo, se abandona en ellos la actividad, el esfuerzo mental, la capacidad de resolver los problemas por uno mismo, o lo que es lo igual, se delega en ellos el esfuerzo necesario para ser. Ese es el peligro.

En cuanto a que facilitan más tiempo libre, es algo que se cuestiona. Nunca hubo menos tiempo. A no ser que, como sostenía una antigua teoría, el universo, después de expandirse, se esté contrayendo. Y todo puede ser. Se ven tantas cosas extrañas...

Pero visto lo visto, no creo que haya nada que agradecer

Por otra parte, y como todo tiene su pro y su contra, se han logrado maravillas como son los ingenios dedicados a la medicina, a la curación de enfermos, a su cuidado y mejora. Hay que agradecer siempre todo aquello que ayude al vulnerable, a quien no puede valerse por uno mismo, al necesitado, y sobre todo a prevenir la desgracia. Pero visto lo visto, no creo que haya nada que agradecer, ni dejarse llevar ciegamente por lo que, como queda dicho, priva a la mente de la necesidad de pensar. Aunque parece que ya no hay tal necesidad.

Todo lo dan hecho, con lo que se debilitan las facultades, el ejercicio cerebral, el sentido crítico y la búsqueda de los sueños. Ahora la inteligencia artificial devora empleos, dibuja, actúa, y manipula el arte que era inmortal. Ya no lo es. En cierto modo lo aniquila. No queda nada que las nuevas tecnologías no toquen.