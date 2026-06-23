Seguramente alguna vez te han llamado o has oído referirse a los masones con el nombre de “hijos de la viuda”. En realidad, es un debate muy antiguo. Una versión se remonta a tiempos del rey Salomón y a la figura de la masonería Hiram Abiff, arquitecto del Templo de Salomón. En la Biblia (1 Reyes 7:14) se indica que Hiram era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un nativo de Tiro experto en trabajar los metales preciosos. Hiram era muy hábil y conocía la técnica para realizar cualquier trabajo en metal precioso, así que se presentó ante el rey Salomón y realizó todos sus trabajos. Otra referencia simbólica con la mitología egipcia antigua es la relativa a Isis, viuda de Osiris y representativa de la luz, cuyo hijo de nombre Horus, hijo de la Luz, que dio búsqueda a los restos de Osiris esparcidos por todo el mundo. También se habla del hijo de la viuda como una forma de referirse a los francmasones. En la tradición masónica, “El hijo de la viuda” es el apodo que recibe Hiram Abiff, el arquitecto principal del Templo del rey Salomón. Hiram fue asesinado por tres compañeros que buscaban robarle los secretos de los Maestros Masones.

Probablemente, en las sociedades avanzadas para una mujer, quedarse viuda no significa lo mismo que en los países en vías de desarrollo y con elevados índices de pobreza.

La pérdida irreparable de un compañero de vida y cabeza de familia es una experiencia muy dura de afrontar en algunos lugares del mundo.

En los sitios menos favorecidos la viudedad está rodeada de estigmas, discriminación, abusos e incluso falsas creencias contra las viudas.

Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Viudas, una fecha elegida por la ONU para tratar de paliar los problemas relacionados con la viudedad en todo el mundo.

Muchas veces, la situación de una mujer está vinculada a su esposo, de forma que cuando éste muere, su viuda ya no tiene nada y, para sobrevivir, tiene que casarse con algún miembro de la familia de su marido, muchas veces en contra de su voluntad.

Se estima que en el mundo hay más de 285 millones de viudas, de las cuales más de 115 millones viven en la pobreza extrema.

Luchemos con todas las armas políticas y sociales para combatir esta debacle.

Por cierto, esta situación está definida con una palabra con un origen terriblemente machista. La palabra viuda proviene del latín vidua, cuyo significado etimológico es “separada” o “dividida”. A su vez, esta deriva de la raíz indoeuropea weidh, que denota la idea de estar “arrancada de su estado natural” o “vacía”.

Propina | El hijo de la viuda

Seguramente alguna vez te han llamado o has oído referirse a los masones con el nombre de “hijos de la viuda”.

En realidad, es un debate muy antiguo. Una versión se remonta a tiempos del rey Salomón y a la figura de la masonería Hiram Abiff, arquitecto del Templo de Salomón.

En la Biblia (1 Reyes 7:14) se indica que Hiram era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un nativo de Tiro experto en trabajar los metales preciosos. Hiram era muy hábil y conocía la técnica para realizar cualquier trabajo en metal precioso, así que se presentó ante el rey Salomón y realizó todos sus trabajos.

Otra referencia simbólica con la mitología egipcia antigua es la relativa a Isis, viuda de Osiris y representativa de la luz, cuyo hijo de nombre Horus, hijo de la Luz, que dio búsqueda a los restos de Osiris esparcidos por todo el mundo.

También se habla del hijo de la viuda como una forma de referirse a los francmasones.

En la tradición masónica, “El hijo de la viuda” es el apodo que recibe Hiram Abiff, el arquitecto principal del Templo del rey Salomón. Hiram fue asesinado por tres compañeros que buscaban robarle los secretos de los Maestros Masones.