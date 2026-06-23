Solidaridad por horas
Solidaridad por horas
Tenemos en la retina la riada de nuestro oriente ourensano. La verdad, impresiona: pueblos destrozados, casas particulares con gente muy mayor, carreteras que tardarán en estar transitables. Es una zona que predomina la gente muy mayor, y ciertamente era difícil habitar eses pueblos y ahora todavía más.
Están frescas otras desgracias, pero yo pregunto, ¿donde está la solidaridad? ¿Y los buses para limpiar y echar una mano en nuestra propia casa, en periodo cuasi vacacional?
Somos solidarios para la lejanía y egoístas para la cercanía... será porque no hay focos ni cámaras de televisón... ¿Será porque nos da todo igual y estamos en playas, piscinas y comidas?
No nos engañemos, esto es lo que hay, vamos a Valencia pero no a Viana y Valdeorras. Ciertamente “homo hominis lupus”. Lo adelantó Hobbes en su momento y con pleno acierto... reaccionemos y ayudemos a nuestros vecinos. Esos ourensanos nos necesitan.
Miguel Ángel Navarro Feijóo
(Ourense)
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