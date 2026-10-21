Hoy, miércoles 21 de octubre, celebramos el Día Mundial del Ahorro de Energía, una fecha clave para reflexionar sobre nuestro impacto planetario. En este contexto de urgencia climática, cuidar los recursos ya no es una opción, sino un deber ético colectivo.

Por ello, queremos destacar la labor incansable del grupo Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense, con Gonzalo Sánchez y Cristina Bravo a la cabeza, este colectivo de jóvenes ha demostrado que el cambio real empieza en las aulas y se contagia al entorno. Su compromiso diario es un faro de esperanza para toda nuestra provincia y comunidad gallega.

A través de pequeñas grandes acciones, vigilan que no se malgaste luz ni calefacción de forma innecesaria. Nos enseñan que cada interruptor apagado y cada aparato desconectado suman en la lucha global. Su esfuerzo va más allá del simple ahorro energético; promueven una auténtica cultura de sostenibilidad alimentada por la constancia. Gracias a sus patrullas ambientales, el colegio reduce de forma drástica su huella del carbono año tras año. Además, conciencian a las familias para trasladar estos hábitos eficientes de las clases a los hogares.

Con sus lemas y pancartas, los Ecovigilantes demuestran que la juventud no es el futuro, sino el presente verde. Son un ejemplo de cómo la educación en valores franciscanos se transforma en una ecología integral activa. Nos recuerdan que la Tierra es nuestra casa común y que cada kilovatio ahorrado es un respiro para el medio ambiente.

En este día tan señalado, aplaudimos su dedicación y nos sumamos con fuerza a su valioso mensaje. Sigamos su ejemplo apagando lo innecesario para encender juntas un futuro mucho más limpio y eficiente.

Gonzalo Sánchez

(Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense)