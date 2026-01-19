El premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu, que da clase en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), se ha planteado un dilema, saber qué destruirá a la humanidad, si la inteligencia artificial o la estupidez de Trump, y dado el alto nivel de incertidumbre que rodea las transformaciones que atraviesa el mundo, lo tiene resuelto: Trump. Trump y su soberbia, Trump y su vanidad, Trump y su arrogancia, Trump y su fatuidad.

Después de recibir un premio de la paz de compromiso entregado por la FIFA, después de que la líder opositora venezolana, María Corina Machado le regalara la medalla por el Nobel de la Paz de verdad que le entregaron en Oslo, la última ocurrencia de Donald Trump para pasar a la posteridad es que quiere ver esculpida su cara en el Monte Rushmore, la escultura en la que están representados los principales presidentes estadounidenses, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abrahan Lincoln. La parte del dilema de Acemoglu que queda sin resolver es cómo va a materializar Trump su estupidez. Alguna muestra está dando por donde van los tiros, nunca peor dicho.