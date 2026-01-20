Soy cristiano

Cuando empezamos un nuevo año muchas personas tienen la intención de tener otros hábitos, generalmente para mejorar su salud. Propongo para este año incrementar el número de cristianos en España, en especial de católicos. Lo digo porque los datos publicados en Madrid el 02/06/2025, que no han variado a lo largo del año, al contrario, disminuyeron se pasó del 18 % de practicantas católicos al 17 %, lo confirma la Nota de Coyuntura Social, editada por Funcas que ve que es una evidencia la secularización de la sociedad en España, un país que durante siglos fue considerado el gran bastion del catolicismo y motor de su difusión internacional. Las cifras lo dicen todo el 55 % de los españoles mayores de edad se identifica como católico, cifra que dista considerablemente del 90% registrado en la segunda mitad de los años setenta. Lejos de otros datos de católicos practicantes mencionados anteriormente.

Debemos demostrar que ser cristiano ayuda a la sociedad, lo hace con la pobreza, con los que viven solos, con las familias que no llegan a fin de mes, con los emigrantes

Contrasta con los que se está viviendo en el mundo anglosajón, menos en Francia y Alemania, donde los jóvenes, también los mayores, se manifiestan por las calles de Londres y Nueva York con cánticos religiosos, e incluso rezando el rosario. El último dato conocido: Más de 26.000 asistentes es el balance final del gran evento espiritual del año organizado en Estados Unidos por la Fellowship of Catholic University Students, la Comunidad de estudiantes universitarios católicos. En España se inicia un ligero incremento en la juventud. Aún así podemos ver que las iglesias no están llenas.

Es necesario e imprescindible salir de nuestro refugio en la iglesia y demostrar que ser cristiano es lo mejor que le puede suceder a una persona. Hay muchas actividades religiosas, pero solo para quien las conozca. Debemos demostrar que ser cristiano ayuda a la sociedad, lo hace con la pobreza, con los que viven solos, con las familias que no llegan a fin de mes, con los emigrantes, resumiendo con toda persona o grupo de personas que lo necesitan sin distinción de edad, sexo, raza … visualicémoslo para que se den cuentan los que han dejado la iglesia, los agnósticos y ateos. Demos la bienvenida y que sepan que no se va a tratar de variar sus creencias. Si lo hacen será por convicción al ver lo que los actos que el catolicismo aporta a la sociedad.

Porque creo en Jesús y en lo que he escrito soy católico, pido perdón si en algún momento no actúo como tal.