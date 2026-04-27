La dimensión social del estado de derecho

El Estado de Derecho lleva en sí mismo la dimensión social pues no se puede separar la libertad de la solidaridad. En efecto, el elemento social y el elemento democrático son cualidades inherentes al Estado de Derecho. Por ello, el modelo actual de Estado social y democrático de Derecho no es más que la concreción en el tiempo del modelo del Estado de Derecho en sentido material.

El Estado de Derecho incluye tareas públicas dirigidas a la realización de derechos sociales fundamentales como pueden ser, entre otros, el derecho a la educación, el derecho a la salud, o el derecho al medio ambiente. Y precisamente en este ámbito es donde juega de manera particularmente relevante la buena administración, sea como principio del derecho administrativo, como obligación inherente a la actuación de los poderes públicos, o como derecho fundamental de los ciudadanos.