El discurso del Hodio

Pedro Sánchez y el más allá. Erre que erre y ahora, en aras a fagocitar más aún la convivencia social, pone en marcha la lucha contra el llamado “discurso del odio”, o lo que es lo mismo, atacar a quienes perpetran ataques a través de medios de comunicación y, a más inri, en redes sociales contra el “sano espíritu” que por doquier rezuman los dirigentes socialistas cuando entienden que “atentan” contra su “sanchidad” y todo su entorno familiar y menos familiar.

Hablamos de la implantación de la “Plataforma Hodio” -con hache incorporada- contra “discursos de odio en redes sociales” y “perseguir delitos de odio” contra la ideología del Gobierno. Para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “La monitorización del discurso de odio en las redes sociales que realiza el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) consiste en la búsqueda, recopilación, análisis y notificación a las plataformas” de temas “que puedan ser constitutivos de delito, de infracción administrativa o que infrinjan las normas de uso de las propias plataformas de prestación de servicios digitales”.

El odio no nace por generación espontánea. Se cultiva y se promueve… Si el odio ya es peligroso, las redes sociales lo han convertido en un arma de polarización masiva

Pero en palabras del jefe del Ejecutivo: “El odio no nace por generación espontánea. Se cultiva y se promueve”, y añade: “Si el odio ya es peligroso, las redes sociales lo han convertido en un arma de polarización masiva. Un arma fácil de encontrar y de utilizar. Y extremadamente lucrativa para algunos”. Esta plataforma llamada Hodio -insistimos, con hache- significa, en palabras del Gobierno, “un paso decisivo para regular el salvaje oeste de las redes sociales y exigir responsabilidades a sus responsables”. Siempre nos quedará Tezanos, quien se ocupará, no lo duden, de hacer una encuesta sobre qué le parece a la ciudadanía esta plataforma sobre el Hodio.

Hodio es acrónimo de “Huella del odio y la polarización”, y es una herramienta instrumentalizada por el Oberaxe, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y con la misma tratará de “monitorizar sistemáticamente el discurso de odio en las principales redes sociales usadas en España”. El caso es que nuestro presidente insiste en que esta “visibilización” va a obligar a las plataformas “a rendir cuentas, transformando la vergüenza de las víctimas en responsabilidad para los ‘tecnoligarcas”. Esto es, “pretende ser un instrumento de transparencia”.

Qué más arma de polarización que esta que acaba de instaurar el cabeza visible de nuestro Gobierno y que de inmediato ha puesto en pie de guerra a los medios de comunicación -bueno, menos los sanchistas-. Don Pedro está bastante preocupado por su porvenir y arremata contra todo aquello que implique cambiar su futuro como presidente del Gobierno, cargo que no está dispuesto a soltar.