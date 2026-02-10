La novela narra la vida de un testigo de una de las épocas más trágicas de la historia rusa, los primeros treinta años del siglo XX. Es la historia de un grande y desesperado amor de un hombre golpeado por terribles acontecimientos frente a los cuales nada puede hacer.

Este hombre es Yuri Andrévevich Zhivago, poeta y cirujano, marido y amante, cuya vida trastornada por la guerra afecta a la existencia de los que le rodean, incluidas su esposa Tonia y Lara, la mujer de la que se enamora apasionadamente.

Fue publicada por primera vez en Italia en 1957 y no pudo salir a la luz en Rusia hasta treinta años después

Los acontecimientos se desarrollan durante la Primera Guerra Mundial, la revolución rusa de 1917 y la posterior guerra civil de 1918. Yuri Zhivago derrocha idealismo y misticismo entremezclando fantasía y realidad.

El Doctor Zhivago es una novela de Boris Pasternak, nacido el 10 de febrero de 1890. Fue publicada por primera vez en Italia en 1957 y no pudo salir a la luz en Rusia hasta treinta años después. La novela, aunque trascurre durante las guerras, es una historia sobre el ser humano, sobre el amor y la muerte, sobre el sentido de la vida y el universo mismo. Los soviéticos la consideraron del todo inapropiada ya que no pone en buen lugar a los bolcheviques, explicando cómo arruinaron las vidas de los que les rodeaban.

La campaña de intimidación arruinó la salud del autor, que murió de cáncer en 1960

Pasternak se convirtió en persona non grata y todas sus obras fueron prohibidas. “No leyeron a Pasternak, pero lo condenaron”, una frase de la época que se convirtió en un modismo para la idiotez de la situación. La campaña de intimidación arruinó la salud del autor, que murió de cáncer en 1960.

En 1958 había sido galardonado con el Nobel de Literatura, premio que se vio obligado a rechazar por presiones del gobierno soviético de entonces.

El libro fue adaptado al cine en una maravillosa película de 1965 dirigida por David Lean y protagonizada magistralmente por Omar Sharif y Julie Christie.

Doctores tiene la Santa Madre Iglesia

Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que lo sabrán responder.

Con esta frase eludimos la respuesta a una cuestión que ofrece dificultad.

Procede esta expresión del Catecismo del Padre Astete, que dice:

“-Además del Credo y los Artículos, ¿Creéis otras cosas?

-Si, padre; todo lo que cree y enseña la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana.

-¿Qué cosas son éstas?

-Esto no me lo preguntéis a mí que soy ignorante: Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder”.

La usamos cuando desconocemos un tema o queremos eludir una respuesta.