El efecto Tezanos, otra vez más

Cada vez que el servil escribano de Pedro Sánchez -obviamente hablamos del sociólogo José Félix Tezanos Tortajada, quien a día de hoy y desde el año 2018 lleva las riendas del polémico, por los resultados que mensualmente hace públicos, Centro de Investigaciones Sociológicas- difunde sus barómetros, obviamente los socialistas esbozan una enérgica sonrisa de satisfacción, porque, a pesar de los magníficos resultados, sospechamos que no se los creen.

Por ejemplo, en el último sondeo del mes de mayo, el PSOE, una vez más, se dispara sobre el PP 11,3 puntos, a pesar del descalabro en Andalucía y antes incluso de la imputación de Zapatero, que en ese momento se estaba cociendo y eso que todavía no había estallado el “afair” en que la UCO accedió a primera hora a Ferraz y en el que el juez Santiago Pedraz ordenó la investigación de nueve delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Esta acción judicial de los populares revela que “el CIS sobrerrepresentó a la izquierda en 37 de 40 procesos electorales desde 2018”

El caso es que esta última encuesta, en este marco de un “mes horribilis” para los socialistas, sigue dando al PSOE el ganador de unas hipotéticas elecciones generales, pues el partido de Pedro Sánchez obtiene un 36,2% de intención de voto, y el de Alberto Núñez Feijoo se queda en segundo lugar, con 24,9%. Estos son los laboratorios de Tezanos, que están en plena ebullición y efervescencia interpretando el resultado demoscópico en su cocina de datos, donde juega a su albedrío con las encuestas que siempre van a favor el partido en el Gobierno y donde este sociólogo político ha argumentado públicamente que “no se deben comparar los laboratorios sociológicos con los físicos, ya que la libertad del voto humano puede modificar cualquier predicción demoscópica de un momento”. El argumentario de rigor.

Y es que ahora, Feijóo ha presentado ante los tribunales del Palacio de Castilla, una querella contra Tezanos “por manipular el 92,5% de las encuestas del CIS”. Una querella con indicios de criminalidad basada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esta acción judicial de los populares revela que “el CIS sobrerrepresentó a la izquierda en 37 de 40 procesos electorales desde 2018” y consecuentemente exigen “responsabilidades penales por un delito electoral continuado”. Los populares argumentan que “existe una intención de alterar el sentido del voto a través de una estrategia continuada, consciente y sistemática de alteración metodológica y presentación sesgada de resultados”.

Y por cierto, hay que recordar que el presupuesto del CIS, desde que llegó Sánchez a la Moncloa en 2018, ha pasado de ocho a dieciséis millones de euros, circunstancia que ha generado polémica por los constantes errores que ha tenido el organismo especialista en los vaticinios electorales