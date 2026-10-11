Sobre el egoísmo de Pedro Sánchez.

Hay que ver cómo es Pedro Sánchez, un personaje repulsivo, egocéntrico, engreído y carente de escrúpulos, que después de haber calculado sus posibilidades electorales ha decidido a su antojo convocar anticipadamente a las urnas el 29 de noviembre. No como todos los presidentes anteriores que cuando apostaron por un adelanto lo hicieron pensando en los intereses partidistas de la oposición. Bastó que soltase la monserga para justificar la cita con las urnas para que cayese sobre él toda la hemeroteca. Su epítome bajo su halo de luz, sacando de la penumbra a la sociedad, incluyó todo lo bueno que él representa y lo malo que puede venir en su ausencia. Generoso, evitó exigir sentarse con el mismísimo Dios o entre la mitología del Olimpo, soslayando también sus méritos para el Nobel de la Paz, como reclamó para sí mismo Donald Trump. Los medios que no meriendan en La Moncloa le recordaron sus "mentiras", "contradicciones", "derivas antidemocráticas", sus tentaciones "caudillistas", los casos de "corrupción" que le rodean y alguna lindeza más. Los apesebrados optaron por llevar su busto bajo palio y pasearlo por todo el orbe como quien transporta el brazo incorrupto de Santa Teresa. Él, con el clásico gesto pétreo de su rostro, puso cara de palo, como Buster Keaton, dejando que las críticas le resbalasen sobre sus bien cortados trajes. Bueno, no todo le resultó indiferente. Moncloa filtró el desasosiego de los ministros por no cumplir la palabra dada con Ourense. Por si se les había olvidado La Región recordó que "las inversiones clave en Ourense no salieron del cajón en esta legislatura". Infraestructuras estratégicas como las autovías A-76 y A-56 "siguen paralizadas", la variante del AVE, la circunvalación norte y la estación del tren "acumulan retrasos que se contabilizan por años". Fue un golpe bajo que a punto estuvo de provocar la reunión del gabinete de crisis presidido por el mismísimo Sánchez. Encaja mal no poder atender las demandas de Ourense, es de lo poco que cala su plumaje, sobre todo cuando los socialistas ourensanos han pasado noches de vigilia, alimentando la actitud combativa de todo el engranaje del partido, tocando todos la misma partitura: ¡Ourense, ni un paso atrás! Hasta la afonía reclamaron las inversiones pendientes, pusieron pie en pared contra la discriminación de la provincia. El Estado se guarda decenas de millones en inversiones en Ourense. La obra de la estación del AVE es una burla, pero los socialistas han ido a sacarse una foto a la pérgola que apenas tapa el sol y casi ni protege de la lluvia. La espera por las autovías pendientes es histórica pero el representante de Sánchez en Ourense está contento porque se acabó la obra del muro de contención en la N-120 en O Pino. Creo que fueron estos avances los que dan ventaja a Sánchez para el adelanto electoral.

Audio Sobre el egoísmo de Pedro Sánchez Your browser does not support the audio element.

Hacemos huelga el día del magosto

Los decretos sobre vivienda, alias Maricarmen, se cayeron porque la mayoría del Congreso votó en contra, pero se sirven recalentados en la cocina de la Comisión Permanente. El lamentable fallecimiento de la octogenaria sirve para incorporarla al imaginario colectivo y fortalecer la narrativa de que cada revolución requiere su mártir. Pero aún faltaba el atrezzo sindical para cerrar el libreto. Después de una somnolencia de años el despertar ya tiene fecha: el 11 de noviembre se convoca huelga general por la crisis de la vivienda, sin que esté muy claro a quién dedicar las consignas de la pancarta, posiblemente al "fascismo", que es todo lo que no habita en La Moncloa. En la elección del día de movilización pudo influir la opinión de los sindicatos ourensanos. Es el día de los magostos, el de San Martiño, festivo local, por lo tanto el éxito está asegurado. No serán necesarios piquetes, al menos en la ciudad, que estará de asueto. Las empresas y la Administración cerrarán de oficio y no será necesario hacer recuento de seguimiento a final de la jornada. La provincia arrastra déficits estructurales en su desarrollo. Faltan planes de industrialización y de valorización de los recursos locales. Falta suelo industrial para atraer nuevas empresas o ampliar las existentes. La tasa de ocupación laboral es la más baja de España. Los sueldos y las pensiones siguen a la cola pese a las últimas subidas. Las condiciones de trabajo de los jóvenes son paupérrimas, también para la vivienda. La fuga de talento formado es una herida abierta. Pese a ciertas mejoras, las infraestructuras están lejos de lo prometido y requerido. La tasa de inversión pública y privada no repunta. El cierre del comercio, estratégico en tiempos, es casi imparable. El envejecimiento pesa como una losa. El abandono de las tierras de labor deja el rural como un centro de interpretación... Pero nada de eso es suficiente para plantarse. El día de los magostos explotarán las castañas y los sindicatos estarán de huelga.

Otro bono para dopar el voto

Donde se lleva tiempo de huelga general es en las políticas comerciales del Concello de Ourense. La aridez del gremio se regará con diez millones de euros de dinero público. De los creadores de no hago nada en tres años llega ahora toma el dinero y gástatelo en año electoral. Vuelve el bono de cien euros para dopar al comprador y al comerciante en vísperas de votar la corporación futura. Pan para hoy y hambre para mañana, posiblemente, pero quítale tú al consumidor y al empresario la regalía que se da con el indisimulado intento de condicionar el voto. Nuevos manguerazos de populismo local. Si Pedro Sánchez puede convocar elecciones a su conveniencia, en el Concello pueden disponer discrecionalmente del dinero de todos para regalarlo. Con él unos comprarán unas zapatillas, los otros los votos que le permitan seguir.

Sí hay más preguntas señoría ¿Quién puede dudar de la solvencia ideológica del alcalde de Barbadás, exsocialista, expretendiente del PP y actual aspirante a encamarse con Jácome si todo lo hace en beneficio de los vecinos y para nada pensando en sí mismo?

¿Qué cara se le queda al PP, en minoría en la Diputación, con estos inmutables principios de sus exsocios?

Mira tú | Somos pobres o ricos para comer queso

Quesos bajo llave en un supermercado | La Región

Mira tú como algunos supermercados de Ourense ponen dispositivos electrónicos que alertan de los intentos de robo del queso. Algunos lineales parecen joyerías por los precios, supongo que alguno también por la exclusividad del producto. De todas formas, ojo a los asaltantes, que son más listos que el hambre, y perdón por el chiste fácil. Hasta el Museo del Louvre se creía infranqueable y en unos días hará un año que robaron parte de las Joyas de la Corona Francesa, que estaban en la Galería Apolo. ¿Alguien podrá robar un queso por necesidad? No creo porque el día que La Región llevaba esta foto a la portada el periódico también apuntaba que "Ourense es la provincia donde más crece el Producto Interior Bruto". Es fácil perderse entre estadísticas que un día te ponen de rico y al siguiente como pobre de solemnidad. No sé en qué punto se queda el robo del queso. Mira tú.