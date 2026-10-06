El presidente Sánchez ya había comenzado la comparecencia desde la Moncloa cuando la conviviente encendió la televisión. “¿Le doy para atrás? Igual ya ha dicho si hay adelanto electoral”. Estaba con el recuento de méritos del Gobierno de coalición, por lo que no hacía falta rebobinar ni habría final inesperado.

“Por fin”, pudo decir una hora más tarde Alberto Núñez Feijóo después de tres años implorando a diario adelanto electoral. Las encuestas, salvo la del CIS, coinciden que a partir del 29 de noviembre el líder del PP será el nuevo inquilino de la Moncloa y Santiago Abascal tendrá llaves, si nada se tuerce. “¿Tú que crees que va a pasar? En la mani de la vivienda del sábado en A Coruña había muchísima gente y también en toda España?”. El portero del edificio parece decepcionado con la incapacidad manifiesta para evaluar el impacto de la movilización aunque el escenario sería curioso si las acampadas se mantienen en campaña. En Santiago, el PP se quejó de que la alcaldesa nacionalista, Goretti Sanmartín, les facilita un punto de luz y mantiene los servicios públicos abiertos por la noche. “Salud pública”, silba el Concello. La cativa asegura que ha notado un chispazo en su generación desde el desahucio de Maricarmen en ambulancia. Hasta lo que dure la mecha. La Justicia no ordena el levantamiento del campamento de Sol como pidieron la presidenta de la comunidad y el alcalde de Madrid. El calendario de protestas del campo contra el Gobierno por la subida del gasoil, en cambio, queda en suspenso. Si se cumplen las encuestas, podrán preguntarle a Vox qué hay de lo mío. Las agrupaciones locales del PSOE celebraron la distancia de las generales con las municipales.

La cuenta atrás comenzó con Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal pidiendo a la peña que no vote por correo. En fin, vino a decir después el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, animando a votar por cualquier vía. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se quedó en el depende al exigir garantías como si no las hubiese en nuestro sistema electoral. Y faltaba el diputado de Vox José María Figaredo avanzando la privatización de las pensiones si gobiernan con el PP. “Por fin” para Feijóo si no hay en fin que lo tuerza.