Se lucieron los meteorólogos que anunciaron que iba a ser un invierno poco lluvioso y más cálido de lo habitual”, comenta Fede mientras contempla la cortina de agua detrás de la puerta de cristal. “A estos pobres les van a salir escamas”. Fuera un repartidor pasa apuros para controlar un paquete alargado que hace de vela. En días así, todos desde hace más de dos semanas, los recados domésticos se hacen de claro en claro. Las previsiones hablan de litros a cientos en los próximos días.

“Estamos enchoupados”. La dependienta argentina del horno de pan aprendió la palabra de una clienta y pronunciada con su acento porteño parece que cubre menos. Si no hubiera más estaciones, “enchoupar” saldría elegida palabra del año en la votación de la Real Academia Galega. En octubre podemos estar implorando al cielo por agua pero a finales de enero la lluvia es noticia por la generosidad con la que se derrama hasta en Galicia.

En Cuntis había riesgo de inundación en varias viviendas por el desbordamiento del Regueiro de Calvos. 65 concellos de Ourense recibieron el aviso naranja y 19 amarillo.

Por primera vez en 20 años la Xunta declaró una alerta roja por lluvias. La población de 16 municipios del interior de Pontevedra en los que se suspendieron las clases y el transporte escolar recibieron un mensaje ES-Alert para tomar precauciones y alejarse del cauce de los ríos. En Cuntis había riesgo de inundación en varias viviendas por el desbordamiento del Regueiro de Calvos. 65 concellos de Ourense recibieron el aviso naranja y 19 amarillo. Alfonso Rueda pidió “muchísima prudencia” tras la reunión semanal del Consello de la Xunta. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, habló de contacto permanente con el presidente gallego. Al mediodía había contabilizados 30 accidentes de tráfico en las carreteras. Renfe canceló el servicio convencional entre Ourense y Santiago y limitó la velocidad del AVE a 160 km/h como había advertido el domingo por los avisos de la Aemet. Una señora de las que recibió el ES-Alert opinó en el Telexornal que “mete miedo a la gente, llovía igual hace 30 años y aquí seguimos”.

El sector del transporte pide el cese del director general de Tráfico, Pere Navarro, por “la nefasta gestión durante la borrasca Ingrid al establecer precipitadamente restricciones desproporcionadas, persistir en el error y retener sin justificación a miles de conductores”. Un motivo más, llueve sobre Pere Navarro.