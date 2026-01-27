Los ourensanos en el Tercio de Gallegos que defendió Buenos Aires

De vez en cuando, me gusta traer aquí historias curiosas de hechos pasados e ignorados, salvo por los especialistas. Y estos días que ando ordenando archivos, me reencuentro con la del “Tercio de Gallegos” que defendió Buenos Aires en una de las incursiones inglesas, en cuyas filas formaban muchos ourensanos y descendientes de ourensanos. Sobre este asunto escribe el historiador Guillermo Vázquez Rivarola, profesor de la Escuela Náutica de Buenos Aires, cuya tesis doctoral en la Universidad de Vigo tuve el honor de dirigir y que obtuvo la máxima calificación. Es curioso ver en Buenos Aires desfilar al actual Tercio de Gallegos, unidad de honores de dicha escuela, que porta aparte de su bandera nacional la de Galicia. Conviene recordar estas cosas cuando, sobre todo en naciones hispanas como México, la ignorancia alimenta el rechazo a lo español y su propia historia. Reproducidos resumidamente lo que Vázquez Rivarola escribe al respecto. Uno de aquellos héroes fue nada menos que Bernardino Rivadavia, capitán de la 6ª. Compañía de Fusileros, quien años después fuera el primer presidente de Argentina.

El Tercio de Gallegos de Buenos Aires fue una de las unidades de paisanos de la ciudad alistados y formados a toda prisa a finales de junio de 1806 ante el inminente ataque del ejército británico al que no sólo derrotaron, sino que capturaron su bandera. Cuenta el profesor Vázquez Rivarola que todos los jefes de familia se presentaron a tomar las armas. Así nació el ejército patriota, compuesto por Escuadrones de Caballería, Baterías de Artillería y Regimientos de Infantería: los Argentinos, con la Legión de Patricios, Arribeños (de las provincias de arriba), Granaderos Provinciales (de Buenos Aires), Pardos y Morenos, Cazadores Correntinos, etc., y los Tercios Españoles con el Tercio de Voluntarios Urbanos de Galicia –integrado también con Asturianos-, el de Miñones Catalanes, el de Vizcaínos (y Navarros), el de Cántabros Montañeses y el de Andaluces (Levantiscos y Castellanos). El regimiento más numeroso correspondió al grupo humano más importante en Buenos Aires: los hijos de la Patria. Ellos conformaron la Legión de Patricios, que conserva el merecido honor - ganado en los campos de batalla- de llevar el Numeral “1” del Ejército Argentino. En ese orden de ideas, el Segundo Regimiento de la Patria, cronológicamente y en volumen de tropas, correspondió al conjunto social más importante - luego de los naturales del país: los gallegos, quienes crearon el Tercio de Voluntarios de Galicia.

Al mando del General Sir William Carr Beresford, los 1645 soldados británicos que constituían la fuerza invasora, ingresaron a la ciudad a paso redoblado, a los sones de los tambores y gaitas del 71º Regimiento de “Highlanders” de Escocia, hasta ese momento invicto veterano de mil batallas alrededor del mundo. El 12 de agosto de ese mismo año, tropas milicianas, reunidas en Montevideo por D. Santiago de Liniers y Bremond luego de cruzar el Río de la Plata, reconquistan la ciudad de Buenos Aires a sangre y fuego.

Dice Guillermo Vázquez que si bien fueron más de 1.500 los gallegos que lucharon en la Reconquista y la posterior Defensa de Buenos Aires, el Tercio de Gallegos de constituyó con un pie de batalla de 600 hombres. Un contingente tan numeroso, para una ciudad que apenas sobrepasaba las 40.000 almas, no podría haberse reunido y organizado sin varias razones de peso. Pero los pilares fundamentales sobre los que se basó la fundación de este escuadrón miliciano, cuyas acciones serían definitorias en la temprana historia de Argentina, fueron, a no dudarlo, la Escuela de Náutica y la Congregación del Apóstol Santiago.

La Escuela de Náutica había nacido el 25 de noviembre de 1799, al amparo y por inspiración del Secretario del Real Consulado de Buenos Aires, el abogado criollo Manuel Belgrano, verdadera alma mater de la nacionalidad, fundador de las bases organizativas y jurídicas de la Argentina y heroico general de la independencia. Belgrano impulsó la creación entre otras de esta academia. Al frente de este Primer Instituto de Enseñanza Superior de las Ciencias Exactas en el Río de la Plata, se colocó al ilustrado pontevedrés, ingeniero voluntario del Ejército, Pedro Antonio Cerviño, siendo su segundo el piloto mercante Juan de Alsina, nativo de Corcubión.

Así nace el 17 de septiembre de 1806, el Tercio de Voluntarios Urbanos de Galicia. La presencia de los cadetes de la Escuela de Náutica en el Tercio la sintetiza en dos de sus más destacados personajes: Bernardino Rivadavia, Capitán de la 6ª. Compañía de Fusileros, quien años después será el primer presidente de la nación. El Artículo 1º. del Reglamento del Tercio, redactado el mismo 17 de septiembre de 1806, y aprobado por Liniers, nuevo virrey tras la huida del anterior, en su carácter de Comandante General de Armas, dice: “Que este cuerpo tendrá el nombre de Tercio de Voluntarios de Galicia, y dos banderas; la una con el escudo de las Reales Armas de Castilla y León por un lado, y por el otro la Cruz Roja de Santiago, Patrón de las Españas; y la otra con las del Reino de Galicia por un lado y por el otro las de esta Ciudad de Buenos Aires...”