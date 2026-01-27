Mejor tarde…

La Copa España devuelve al COB a la realidad de una liga en la que se decide la verdadera nota a la temporada. No dejó un buen partido y además añadió una lesión más, pero nadie restará crédito al COB por el partido ante el Estudiantes. Lo importante es lo que ocurra de ahora en adelante.

En siete días jugará tres partidos contra rivales de play off y claves para calibrar cuáles serán sus opciones de pelear por esos puestos. Y llegan en mal momento, quizá en el peor.

El equipo ourensano compite y gana por colectividad y constancia, no por talento.

Moncho López ha lamentado muchas veces el no tener mejores condiciones para entrenar, pero si hay algo peor que no tener cancha es no tener jugadores. Y eso no tiene “cupables” externos. La temporada pasada ocurrió con Samu Rodríguez y ahora se repite con Martín Iglesias. Dos meses sin jugar obligan a una “pretemporada” completa para volver a coger la forma. No es cúando vuelve a jugar, es cuándo está para rendir. Se lesionó Carlos Jürgens y ahora Martín Fernández y ocurrirá lo mismo con ellos. El COB se ha acostumbrado a intentar competir perdiendo efectivos y hacerlo ante rivales, todos, que se refuerzan para mejorar o si tienen lesiones.

El club acelera ahora en el mercado tras no haber visto, o querer ver, las señales de alarma que se encendieron hace semanas. El equipo ourensano compite y gana por colectividad y constancia, no por talento. Cuando le faltan elementos para entrenar o jugar penaliza ante rivales con más “recursos”.

No existen los milagros habituales, lo son, precisamente, por su excepcionalidad, y a este equipo quizá se le haya agotado el cupo. Otra temporada más da la sensación de ir de más a menos. Empieza sorprendiendo porque ha entrenado y trabajado a máximo nivel, pero se estanca por los problemas habituales durante una temporada sin reforzarse en número o calidad como hacen el resto. El COB pierde potencia y sus rivales la aumentan, el resultado es obvio.

Las limitaciones de Kentwan Smith se vieron pronto y las lesiones son hándicaps habituales para los que hay que estar preparados, pero no se ha hecho nada para equilibrarlos. No parece grave, todavía, pensando en un futuro peligroso, pero sí incompatible con objetivos y mensajes ambiciosos.