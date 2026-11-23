Lo mismo que los mítines, las entrevistas televisivas y los debates, las encuestas son la sal y la pimienta de una campaña electoral. Esta campaña electoral en cuya recta final entramos este lunes. Y tenemos este lunes un auténtico “boom” de sondeos, más o menos rigurosos, más o menos bien intencionados: una radiografía incompleta, pero necesaria, del estado de ánimo de los electores. Y, contra lo que pensábamos hace apenas tres semanas, la carrera hacia la “photo finish” es más emocionante de lo que parecía. Aunque haya cosas que nos resulten incomprensibles. Por ejemplo, la pervivencia de lo que hasta ahora hay, si bien es cierto que la tendencia general afirma que PP más Vox alcanzarán la mayoría absoluta que les permita gobernar.

Más de un sociólogo de los que en estos días he consultado se ha mostrado extrañado de que una mayoría de las encuestas no solo muestren la resistencia del PSOE a bajar y del PP a subir, sino que incluso, con la que está cayendo, que el partido gubernamental crezca ligeramente -muy ligeramente, eso sí- en el aprecio de “su” electorado. Ni siquiera la desastrosa actuación de Sánchez en su debate con Feijóo el pasado jueves, o la situación de caos que se mantiene en Ceuta, o que la línea férrea con Andalucía siga sin normalizar, parecen haber tenido demasiada incidencia en las curvas de estos sondeos.

No me atrevería yo a pontificar sobre las razones de esta resistencia del PSOE a caer

No me atrevería yo a pontificar sobre las razones de esta resistencia del PSOE a caer, como tampoco emitiré un dictamen acerca de las razones por las que el PP, en estas circunstancias, no sube más deprisa. O rechazo explicarme qué justifica el ascenso en flecha de Vox. Pero algo he aprendido en mis ya muchos años de seguimiento de la política española: el PSOE es un partido dotado de una increíble fortaleza intrínseca. Ha pasado por mil vicisitudes, desde Indalecio Prieto y Largo Caballero, hasta ahora, pasando por la fractura de Suresnes, el apagón de Felipe González o la batalla entre Rubalcaba y Chacón. Con no pocos casos de corrupción y errores a sus espaldas. Y, sin embargo, ahí sigue.

Sería un enorme error, que me parece que el PP ya no comete, ignorar este “orgullo de PSOE”, que le hace sobrevivir a las peores catástrofes y a los más básicos errores. Los militantes del PSOE son eso, militantes socialistas, y no sanchistas, aunque mantienen fidelidad, lealtad y voto a Pedro Sánchez. El día que Sánchez caiga, que lo más probable es que caiga, veremos lo que ocurre, pero, de momento, incluso algunos de los ministros más significativos de Felipe González han anunciado que votarán a Sánchez, aunque su exjefe, Felipe, ya no lo haga.

Pero, de momento, ahí están las encuestas

Pero, de momento, ahí están las encuestas, máximas protagonistas, poblando la actualidad informativa como un presagio o casi como un veredicto: la derecha gana, la izquierda salva los muebles, la izquierda de la izquierda, falta de identidad, se hunde. Entramos así en una desesperada recta final. Seis días nos separan del cambio y de muchos cambios.