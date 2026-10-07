Pedro Sanchez repite directo en la pantalla de la mañana. El candidato presenta los dos decretos de vivienda que acaba de aprobar en el Consejo de Ministros como presidente para que la Diputación Permanente, en la que no está Junts, corrija el reciente rechazo en el Congreso. El PNV garantiza la validación del primero -al que el Gobierno le añade 10.000 millones destinados a préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para primera vivienda-, no el de los contratos indefinidos. La legalidad de la maniobra, como defiende la izquierda y cuestiona la derecha, no disipa el tufillo electoral, aunque tampoco se disimula la intención de canalizar el descontento. Campaña como una casa.

Los sindicatos anuncian huelga general, sin fecha pero antes de que comience la campaña, como pedía el Sindicato de Inquilinas de Madrid. “No es un conflicto laboral”, sostiene el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. “La vivienda también es un problema laboral porque los salarios no dan para pagarla”, argumenta el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez. No hay precedentes de huelga general contra la oposición. “La gente no sólo pide una vivienda, pide que se le tenga en cuenta”, comenta un acampado de Sol a la cámara de TVE. La CIG se apresura a convocar el parón en la primera semana de noviembre en Galicia dirigiendo el tiro hacia las competencias de la Xunta. El presidente Alfonso Rueda replica que la semana pasada le criticaron el acto de entrega de llaves de 24 viviendas. Hay curiosidad científica por el seguimiento.

En el Obradoiro ya llueve sobre un centenar de tiendas de campaña y en Madrid se debatía la continuidad con intención de aguantar la plaza. La movilización de Barcelona por la vivienda acabó el lunes con 13 detenidos y 30 agentes heridos. Los sindicatos se apuntan al ensayo general, unas flexiones antes de que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloca con la ultraderecha de Santiago Abascal según apuntan todas las encuestas salvo el CIS. El juez Llanera dejó sin efecto la orden detención contra Carles Puigdemont tras validar el Constitucional la amnistía por malversación en el Procés. Esta carta en campaña juega a favor de la derecha, sobre todo de Vox, para amarrar el tercero en las provincias pequeñas.