Escola de pastores y naciones unidas

Lo decimos alto y claro: Galicia pone en marcha su primera Escola de Pastores para formar a profesionales del ovino y caprino en extensivo, y lo hacemos ¡en Ourense! No fue casual, aunque pudo haber sido, que, al tiempo que las Naciones Unidas declararan 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, ya presentamos desde la Diputación de Ourense, en el primer mes de este mismo año, en el Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro del Inorde en Xinzo , el curso de formación Escola de Pastores de Galicia. Y es que la Diputación de Ourense, a través del Inorde colabora en esta Escola, un proyecto para impulsar la ganadería extensiva y el relevo generacional en el rural. Gran iniciativa promovida por la Asociación de Criadores de Ovino y Caprino de Galicia (Ovica), la Diputación de Ourense a través del Inorde, Consellería de Medio Rural a través de Agacal y Fundación La Caixa.

¿Lo que nos mueve?: profesionalizar el sector, dignificar la figura del pastor y favorecer el relevo generacional en el ámbito de la ganadería extensiva. Para llevar a cabo este proyecto contamos con el apoyo de la Fundación La Caixa dentro de su programa de acción social en el ámbito rural; además de la colaboración de las distintas administraciones y entidades, así como numerosos ayuntamientos del sur de la provincia, con el objetivo de construir una iniciativa compartida que contribuya a asentar población, reactivar la economía local y garantizar el futuro de la ganadería extensiva en Galicia. Escola de Pastores como propuesta enfocada en la creación de un modelo integral que, basándose en una formación especializada en ganadería extensiva, sirva de herramienta de dinamización social y económica del territorio, así como de puesta en valor de las producciones locales.

La formación está validada por la Consellería de Medio Rural a través de una propuesta de 20 alumnos -hubo que aumentar a 26-, 360 horas, 12 módulos (30 horas/módulo), teoría/práctica en granjas, etc. Todo ello entronca con el hecho de que Naciones Unidas han declarado este 2026 Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, lo que refleja la importancia de estas áreas en la creación de un medio ambiente sostenible, crecimiento económico y medios de vida resilentes para las comunidades de todo el mundo. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el organismo impulsor de la iniciativa. En Ourense, siendo el epicentro formativo el Centro Agrogandeiro del Inorde, se está desarrollando este proyecto ambicioso, en el que están implicados todos los agentes de los ayuntamientos de A Gudiña, A Mezquita, Baltar, Castrelo do Val, Chandrexa de Queixa, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Os Blancos, Riós, Sarreaus, Trasmiras, Verín, Viana, Vilar de Barrio, Vilardevós, Vilariño de Conso y Xinzo de Limia. Así como administraciones públicas, grupos de desarrollo rural, asociaciones de mujeres, etc.

A la presentación acudió, al Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro, Alfredo Azabal en representación de la Fundación La Caixa, explicando -como bien recogió La Región- que su institución tiene como meta financiar proyectos que generen dinamismo en el rural y frenen despoblación, “centrándonos en colectivos como las mujeres y los jóvenes, que son el futuro del territorio”. Atraer familias como nuevos pobladores, alejándose de los llamados “nómadas digitales”. Haciendo énfasis en el trabajo dinamizador de la Escola.

Y como proclamó la Sociedad Española de Pastos, en su reunión técnica en Lugo (septiembre 2025), los pastos son un elemento vertebrador de los objetivos de desarrollo sostenible.