España sigue siendo cristiana

Después de los últimos acontecimientos en la conmemoración de siniestros que fueron, salvo el de Adamuz, por presión de los damnificados, claramente masónicos, se pensaba en muchos ambientes que España, como dijo Indalecio Prieto en 1931 tras aprobarse la Constitución de la Segunda Republica, “Ya no es católica”. Tras la visita del papa León XIV habrá que decir que es católica en sus sentimientos. No somos como se decía tiempos atrás “el faro de Occidente”, pero síi somos en el fondo la mayoría creyentes en Cristo, en su mensaje y en la Iglesia. Quizás la propia Iglesia no se está dando cuenta de que la sociedad actual es muy diferente de la que, con muy buen criterio, vio Juan XXIII y convocó el Concilio vaticano II.

En la visita de León XIV, en la reunión con los jóvenes en Madrid, llegó el momento de la Adoración al Santísimo, y toda la juventud delante de la Custodia transformó lo que hasta ese momento eran cánticos en un silencio absoluto ante la presencia de Jesús Sacramentado. Lo he escrito muchas veces, tenemos una juventud maravillosa que toda la cultura social que nos han impuesto la están derribando para volver a la milenaria que siempre tuvo Occidente, con espacios como ahora que se superaron.

Hagamos que tras milenios la religiosidad, España “no sea un museo del pasado”

Eso es lo que veo en la acción y el lema en todos los actos de Leon XIV que hemos visto y oído: “Alzad la mirada”, y Antonio Banderas dijo en su alocución ante el papa: “La Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la historia de la Humanidad”, es un dato que viene a decir, como dijeron otros que le siguieron, que la Iglesia no es sólo doctrina, es ciencia, arte, literatura, y enseñanza… es la que defiende la libertad, el diálogo, la paz, la hermandad en todo el mundo. Hagamos que tras milenios la religiosidad, España “no sea un museo del pasado”.

Añadió muchas más cosas, destaco: “La Iglesia no se desentiende de nada”, “No te cueste abrir las puertas a Cristo, “Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano”. Explicitó lo que en distintos lugares y durante milenios la Iglesia viene haciendo: nada le es ajeno pues Cristo está presente en el mundo por medio de las manos de los millones de cristianos que hay. Es humana y comete errores y León XIV lo sabe y, si es necesario, pide perdón como lo hizo, entre otros, al grupo que sufrió pederastia por parte de miembros eclesiásticos.