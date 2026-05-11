El espíritu de Juanito

El Real Madrid llegó al Clásico tras la semana más convulsa que se recuerda. Tras una temporada en la que Vinícius había recibido críticas por su comportamiento y pitos de parte de su afición, en solo unas horas se pasaron el relevo y salieron a la luz discrepancias y peleas entre Rüdiger y Carreras y peleas entre Valverde y Tchouaméni.

El portavoz del club, porque en el Real Madrid nadie habla desde los despachos, tuvo tiempo para preparar el discurso y salió a la rueda de prensa más esperada en meses con un as en la manga: “Para mí hay un jugador que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. ¿Y Juanito no se equivocó nunca? Y yo creo que todos estamos muy orgullosos de lo que hizo en cada partido”.

Está claro que tampoco ahí el Real Madrid tiene suerte esta temporada. A Arbeloa le falla la estrategia con la pizarra y también la comunicativa.

Está claro que tampoco ahí el Real Madrid tiene suerte esta temporada. A Arbeloa le falla la estrategia con la pizarra y también la comunicativa. El técnico está firmado números al nivel de los peores entrenadores de la historia del club y hasta la prensa más próxima o de bufanda se quedó helada con la idea de bombero de Arbeloa para intentar defender a sus jugadores. “Yo soy el responsable y, si queréis poner algún culpable, aquí estoy yo”, también en una reflexión innecesaria, porque está claro que desde su debut, con eliminación en la Copa en Albacete, hasta ayer nunca ha estado a la altura del banquillo en el que se sienta. Juanito no estaría orgulloso de él.