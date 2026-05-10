Europa, a la espera del dinero invisible

Europa lleva años hablando de autonomía estratégica: energía, defensa, tecnología, chips, inteligencia artificial… Ahora le toca al dinero. El euro digital ya no es una idea de laboratorio ni una rareza para economistas: el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido avanzar y convertirlo en una pieza clave del futuro financiero europeo. La cuestión es que mucha gente todavía no sabe qué significa eso. Y quizá debería empezar a interesarse. Porque el euro digital no consiste simplemente en pagar con el móvil, algo que ya hacemos cada día. La diferencia es otra: sería dinero emitido por el BCE, una versión digital del efectivo, respaldada por el Estado y no por un banco comercial. En teoría, una herramienta moderna, segura y pública para un mundo cada vez más digitalizado.

El problema es que detrás de esa explicación técnica se esconde algo mucho más profundo. El euro digital no nace solo para facilitar pagos. Nace porque Europa teme quedarse atrás en la nueva batalla mundial por el control financiero. EE UU domina las grandes plataformas de pago. China avanza con su yuan digital. Las criptomonedas y las stablecoins –monedas estables– privadas amenazan con ocupar espacios que antes pertenecían a los bancos centrales. Y Bruselas no quiere depender de infraestructuras ajenas para mover su dinero. Ahí aparece la palabra mágica de nuestro tiempo: soberanía.

El euro digital promete modernizar Europa, pero también abre un debate incómodo sobre control, soberanía y poder financiero

El BCE insiste en que el euro digital permitirá reforzar la autonomía europea, proteger el papel internacional del euro y garantizar que el dinero público siga existiendo en la era digital. Suena razonable. Incluso necesario. Pero también conviene preguntarse qué precio se pagará por esa transición, porque el debate ya no es tecnológico: es político y social.

Muchos ciudadanos observan con inquietud la posibilidad de que el dinero deje de ser anónimo. El efectivo tiene algo que el dinero digital nunca ofrece del todo: privacidad. El temor a que las monedas digitales permitan un mayor control sobre los movimientos económicos de la población no es una paranoia marginal. Es una preocupación legítima. Sobre todo, en un contexto mundial donde cada vez más gobiernos y empresas acumulan datos sobre casi cualquier aspecto de la vida cotidiana.

El BCE asegura que el euro digital respetará la privacidad y que no pretende sustituir al efectivo. Pero las promesas institucionales suelen durar menos que las tecnologías que las acompañan. Y la historia reciente demuestra que todo sistema digital acaba ampliando, tarde o temprano, su capacidad de supervisión.

Existe además otro riesgo menos visible pero igual de importante: el impacto sobre los bancos tradicionales. Si millones de ciudadanos deciden guardar parte de su dinero directamente en cuentas digitales del banco central, las entidades financieras podrían perder depósitos. Y eso alteraría el corazón del sistema bancario tal y como se conoce. Los defensores del proyecto creen que habrá límites suficientes para evitarlo. Sus críticos no lo tienen tan claro.

El verdadero problema quizá sea otro: el mundo avanza hacia una fragmentación monetaria. Cada potencia quiere construir su propio ecosistema financiero digital. Y si dentro de unos años circulan decenas de monedas digitales incompatibles entre sí, el sistema internacional podría volverse más inestable, más desigual y vulnerable a las tensiones geopolíticas.

@J_L_Gomez