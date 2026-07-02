Evidencias da resurección

HISTORIAS INCREÍBLES
Amor platónico
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Cando dixo isto, ensinoulles as mans e os pés”
(Lucas 24:40)
Ninguén cría que Xesús resucitara, nin siquera os seus propios seguidores. En parte era normal, xamáis acontecerá nada semellante! Pero cando Xesús apareceu no medio deles, déulles a proba de que era el mesmo: ensinoulles as súas mans: mans traspasadas na cruz, mans extendidas para salvarnos.
oxe, as mans de Xesús seguen a ter os sinais do seu sofremento por nós
En Xesús a gloria de Deus tocou e abrazou o ser humán, homes e mulleres restaurados, curados, salvados, tocados polo agarimo do Creador… pero desgraciadamente, a gran maioría reaccionaron rexeitándoo, e clavando esas mans, as mans que reflectían a gloria de Deus, nunha cruz.
Hoxe, as mans de Xesús seguen a ter os sinais do seu sofremento por nós. Por toda a eternidade veremos esos sinais, para que xamáis esquezamos que o amor de Deus é o máis impresionante que podemos coñecer. Un amor que o transforma todo.
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