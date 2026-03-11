Así es como se denomina a los nacionales que viven en Dubai u otros emiratos árabes dónde se “exilian” los expatriados fiscales de distinto origen, los influencers, los deportistas, banqueros, nómadas digitales, inversores en criptomonedas y otra fauna que se traslada de país no por turismo sino para dejar de pagar impuestos en el suyo. Pero cuando han empezado a sonar las sirenas de los ataques con drones iraníes les han entrado las mismas prisas por salir de allí que a los turistas que pagan religiosamente sus impuestos. En España ha sido la tertuliana Alba Carrillo la que ha personalizado esa situación en el extenista Fernando Verdasco y su mujer Ana Boyer, residentes en Dubai por los motivos expuestos. En Gran Bretaña, sin embargo, las críticas han subido de nivel y ha sido el líder liberal demócrata Ed Davey quien se ha opuesto a que los ‘expat’ fiscales sean repatriado con cargo al erario público o con recargo por su insolidaridad. No es la primera vez que uno de esos objetores fiscales expatriado vuelve a España cuando tiene complicaciones médicas. Y les atiende la sanidad pública que no pagan.