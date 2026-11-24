Aberto Núñez Feijóo no es un ultraderechista peligroso, cualquiera que le conozca bien se da cuenta que es un hombre de centro, cercano a la socialdemocracia tradicional, aunque no excesivamente ideologizado. Más bien se deja llevar por su instinto, por lo que dicta su sentido común -el slogan de Vox, pero lo aplica más Feijóo que algunos energúmenos voxistas- y por el conocimiento de la gente que le dan sus más de 40 años de vida política. Doce o trece de ellos de gestión de Gobierno, por no mencionar organismos públicos de envergadura como Correos o el Insalud cuando marcaba la Sanidad de toda España.

Conviene decir esto no solo porque es verdad sino para contrarrestar esa campaña que además de algunos medios convencionales -en su derecho están de hacerla- se lleva sobre todo desde las redes sociales, redes que como todo el que tiene dos dedos de frente y hace lo imposible para informarse a través de los profesionales sabe están absolutamente instrumentalizadas por los ultras: la ultraizquierda y la ultraderecha, que a su vez tienen detrás a gobiernos extranjeros, empresas multinacionales y lobbies cuyo futuro depende en gran parte de decisiones de gobierno. Que son quienes toman las decisiones que pueden convertirlos en todopoderosos… o hundirlos sin posibilidad de recuperación.

El voto de los que quieren acudir a las urnas con un mensaje claro: no les convence ninguna de las opciones políticas que se le presentan

Feijóo, lo ha confesado hace mucho tiempo, en tiempos más jóvenes llegó a votar al PSOE de Felipe González. No al de ZP ni por supuesto al de Sánchez, pero sí al PSOE que tenía en sus filas a algunas de los mejores figuras, políticas y no políticas, que ha dado este país. Aunque ahora algunas de ellas han anunciado su apoyo a Sánchez. Lo han hecho de una forma que da que pensar: no destacan sus méritos, sino que representa a su partido y ellos siempre votan a su partido. Esos hombres y mujeres que destacaron por su lealtad a España, en estos momentos han decidido tirar por la calle de en medio: siempre PSOE, aunque tengan que hacerlo con la nariz tapada. Mejor Felipe González que ha explicado que, por ser del PSOE -“militante no simpatizante” dijo hace un par de años- no puede votar a otro partido, así que lo hará -lo ha hecho ya- en blanco. El voto de los que quieren acudir a las urnas con un mensaje claro: no les convence ninguna de las opciones políticas que se le presentan. Es un voto crítico a todos a la vez… y sin romper con las siglas que han sido siempre las suyas.

A Feijóo, se le nota a la legua, no le atrae una coalición con Vox. Porque no es de ultraderecha, tira hacia el centro, como tanta gente del PP. Pero las cosas son las que son: para librar a España de Sánchez, si hay que aliarse con Vox, pues se opta por la solución menos mala, y ya se lidiará con ese toro. Peor es continuar con un sanchismo que nos lleva directamente a las tinieblas.