Hoy es 25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estos días he visto la serie “El crimen de Pazos”, ambientada en Ourense, y hay una historia que invita a detenerse y reflexionar: la de una mujer mayor, víctima de una situación de violencia dentro de su propio entorno familiar, una realidad que termina desembocando en un desenlace trágico. La historia nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿cuántas mujeres mayores viven situaciones de maltrato que nunca llegan a conocerse? Esto no es una simple historia, sino que está inspirada en un hecho real.

Porque la violencia de género no tiene edad

Porque la violencia de género no tiene edad. Sin embargo, cuando hablamos de ella, solemos pensar en mujeres jóvenes, en relaciones recientes o en situaciones que salen a la luz a través de una denuncia. Mucho menos hablamos de las mujeres mayores, de aquellas que llevan veinte, treinta o cuarenta años soportando una convivencia marcada por el miedo, el desprecio, las humillaciones, el control y, en ocasiones, la violencia física.

Son mujeres que han vivido demasiado tiempo convencidas de que aquello que sucedía dentro de su casa era algo privado y natural, algo que debían soportar, una circunstancia más de su matrimonio, porque creían que el matrimonio era para toda la vida porque fueron educadas en una generación en la que separarse podía considerarse un fracaso, en la que la estabilidad familiar estaba por encima de cualquier aspiración personal y en la que hablar de lo que ocurría entre las cuatro paredes del hogar era casi impensable.

¿Por qué no denuncian? Las razones son muchas. La vergüenza, el miedo, la dependencia económica, la falta de autonomía o la sensación de que, después de tantos años, ya no tiene sentido cambiar de vida. En el medio rural, donde las relaciones personales son estrechas y todo el mundo se conoce, el temor a que los vecinos sepan lo que sucede puede convertirse en un obstáculo añadido.

Pero hay algo más que merece nuestra atención: la presión del propio entorno familiar.

Pero hay algo más que merece nuestra atención: la presión del propio entorno familiar. No son pocas las mujeres que, cuando finalmente se atreven a contar lo que están viviendo, se encuentran con consejos que las devuelven al silencio: “A estas alturas, ¿para qué vas a romper la familia?”, “Piensa en tus hijos y en tus nietos”, “Después de tantos años, aguanta un poco más”. A veces son los propios hijos quienes, intentando evitar conflictos o preservar una aparente tranquilidad familiar, les piden que no denuncien, que no den ese paso, que dejen las cosas como están. Porque para ellos es más cómodo y estable. Muchas veces sólo van de visita y prefieren encontrar todo igual. Y entonces vuelve a imponerse el silencio. Un silencio que protege las apariencias, pero no a la mujer.

Tenemos que entender que una mujer de 70, 75 u 80 años tiene exactamente el mismo derecho que una mujer joven a vivir sin miedo. Que no hay una edad para recuperar la dignidad, la autonomía y la libertad. Que una vida compartida durante décadas no justifica ni un solo episodio de maltrato. Por eso, este 25 de noviembre debemos ampliar nuestra mirada. No basta con recordar a las víctimas ni con reclamar que se denuncie. Tenemos que crear las condiciones para que las mujeres mayores puedan hablar, ser escuchadas y encontrar ayuda sin miedo a ser juzgadas. Necesitamos más sensibilización, más recursos de proximidad, especialmente en el rural, y profesionales capaces de detectar situaciones de maltrato que nunca llegan a los servicios de protección.

La familia nunca puede ser una razón para justificar el maltrato

Desde nuestra sociedad tenemos también una responsabilidad: dejar de pedir a las mujeres que sacrifiquen su bienestar para mantener unida una familia. La familia nunca puede ser una razón para justificar el maltrato ni para condenar a una mujer a seguir sufriendo.

Desde la Asociación Mirada Mulleres +60 queremos poner el foco precisamente en ellas. En las que no aparecen en los titulares, en las que no siempre llegan a las estadísticas y en las que, por su edad, parecen quedar relegadas a un segundo plano. A todas ellas queremos transmitirles un mensaje: nunca es tarde para pedir ayuda, nunca es tarde para recuperar la libertad y nunca es tarde para empezar a vivir sin miedo.

Este 25 de noviembre no olvidemos a las mujeres mayores. Porque ninguna mujer debería pasar toda una vida soportando en silencio aquello que jamás debió sufrir. La violencia no tiene edad, y el derecho a vivir con dignidad tampoco.