Fisuras en la Unión Europea

No está tan unida como pensamos. Los principios fundacionales -buscar la paz, la cohesión económica y social, la libre circulación de productos, personas y capitales- fueron establecidos a través de tratados como el de París (1951) y Roma (1957), consolidándose con la unión económica y monetaria. Al ir ampliándose, algo se ha perdido, se desplazó, quizás por ser demasiados, gran parte del poder a los órganos en Bruselas, que en ocasiones sus decisiones perjudican a determinados sectores de los países, por ejemplo, el llamado “Pacto verde europeo”. Causan divisiones políticas, económicas y sociales entre los Estados miembros. Aunque la UE busca cooperación e integración. Hay conflictos entre instituciones europeas y algunos gobiernos sobre independencia judicial, libertad de prensa o derechos civiles.

Las principales fisuras en la UE se concentran en economía y deuda, inmigración, democracia y estado de derecho, política exterior, energía y clima, donde se crean varias áreas en las que aparecen tensiones, como acabo de describir. Aquí se distingue entre países más ricos del norte y centro de Europa, y países más pobres y endeudados del sur. Alemania o Países Bajos suelen defender disciplina fiscal estricta; la parte mediterránea, España, Italia o Grecia, piden más flexibilidad presupuestaria. También, olvidando la soberanía de cada país la Unión Europea ha criticado reformas en Hungría y Polonia por posibles violaciones del estado de derecho, lo que ha generado sanciones y bloqueos de fondos europeos. Donde se ve la mayor fisura es en el mando de la Comisión Europea sobre los estados miembros.

En lo relacionado con la política, existen también grupos, llamados “motor político de la UE”, que quieren más integración, impulsando las reformas institucionales y proyectos comunes (euro, defensa, fondos europeos). No son fijos ni exclusivos, cambian según el tema (economía, migración, defensa…), por lo que un país puede estar en varios a la vez; así, España está en el bloque mediterráneo, pero también suele alinearse con el eje francoalemán en integración.