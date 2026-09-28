El deporte es escuela de valores, y entre todos ellos el fútbol se lleva la palma porque es el que más practicantes tiene y el que más espectadores concita. Por eso cada una de las posiciones de los futbolistas adquiere una relevancia especial, aunque no suelen caracterizarse por apoyar causas que tengan connotaciones políticas. Los integrantes de la selección irlandesa de fútbol votaron si debían participar en un encuentro contra Israel de la UEFA Nations League y decidieron hacerlo. Todos menos uno de sus porteros, Gavin Bazunu, que se ha negado “porque matar a personas inocentes está mal”. Un argumento simple y contundente contra el genocidio de Gaza al que ha añadido que no está en contra de los israelíes ni los judíos. En España un equipo amateur se llama Mingorrubio Balompié, y para no ocultar nada en su escudo podía leerse que se llamaba F.C. Bayern de los Caídos, en una clara apología del franquismo, prohibida por la Memoria Democrática. Hay valores y valores y no hay que dejarse engañar.