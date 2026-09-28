La revolución termal de Chaves

Semana intensa la pasada en lo relativo al quehacer termal en la ciudad de Ourense. Sendos eventos de carácter internacional, nominalmente el II Congreso de Gestión de la Balneoterapia y la XXIV Feria de Turismo Termal, Salud y Bienestar, supusieron una magnífica oportunidad para congregar en torno a nuestras cálidas surgencias a un nutrido grupo de profesionales que, a buen seguro, contribuyeron a la puesta en común de conocimientos y experiencias de relevancia notable. En lo que respecta a la Facultad de Empresariales y Turismo de Ourense, organizadora del congreso mencionado, destacar la magnitud y calidad del esfuerzo realizado que, una vez más, pone en valor el saber hacer de docentes, investigadores y personal de administración y servicios del Campus Agua. Entiendo que este es el camino a seguir, si efectivamente estamos convencidos de la transcendencia de la aportación académica al desarrollo socioeconómico de la comunidad local a la cual se debe la universidad.

En el caso de Termatalia, poco tengo que comentar después de veinticuatro años de singladura del evento y tras haber colaborado en la organización del mismo en varias ocasiones, como representante del Concello de Ourense. Bien es cierto que, en esta pasada edición, a las injustificadas ausencias institucionales habituales, se sumó la poco afortunada intervención de un destacado miembro de la patronal termal nacional, incapaz de comprender que su condición de invitado no le otorgaba el derecho a cuestionar en público el proceder de sus anfitriones. En particular cuando estos defienden legítimas inquietudes sobre la balneoterapia y la oportunidad de incorporar la misma al Sistema Nacional de Salud, por muy controvertida que pueda resultar la cuestión. Soy consciente de que mis palabras reflejan un juicio de valor, pero superadas las sesenta y seis primaveras entiendo que la convivencia ciudadana debe fundamentarse en el respeto compartido y no concibo el proceder que quien sin rubor allana la hospitalidad del prójimo.

Es reconocible como las caldas flavienses han sabido diversificar su tradicional oferta

Pero no permitamos que el ruido malintencionado nos confunda y vayamos directos al grano de esta breve disertación. El pasado viernes, Termatalia contó con la presencia de Brigite Bazenga, administradora de la empresa municipal que gestiona el complejo termal de la ciudad de Chaves y el balneario pedagógico de Vidago, que en una breve alocución nos puso al corriente de la “revolución termal” que están viviendo nuestros vecinos tramontanos. Porque la antigua Aquae Flaviae a día de hoy es mucho más que una entrañable ciudad fronteriza en la que degustar un amplio repertorio de exquisiteces gastronómicas y vitivinícolas, y adquirir algún que otro recuerdo. Chaves cuenta como grandes atractivos con una extraordinaria musealización de las que pasan por ser las termas romanas más singulares de la península ibérica y un complejo balneario que lidera la profunda transformación en curso del termalismo portugués. Un proceso que no deja a nadie indiferente y del cual Galicia, y en particular Ourense, deberían tomar buena nota.

En tal sentido es reconocible como las caldas flavienses han sabido diversificar su tradicional oferta y vienen apostando de forma decidida por cuatro líneas de actividad claramente definidas, la balneoterapia clásica, el termalismo de bienestar, la cosmética y la geotermia, con notable incidencia en su cuenta de resultados. A este respecto, las cifras oficiales publicadas por la Dirección General de Energía y Geología de Portugal no dejan margen para la controversia, en la medida en que señalan como las Caldas de Chaves se han convertido en el principal establecimiento termal del país en cuanto a número de usuarios, con más de 49 mil visitantes, y perciben ingresos por una cuantía superior a los 2,2 millones de euros. Logros en los que mucho ha influido la inauguración en marzo del 2025 del Complejo Termal Aquae Salutem, integrado en las propias caldas y especializado en servicios de bienestar. Como apunta la Dra. Bazenga, todo parece indicar que la nueva realidad termal de la ciudad es la responsable directa de la importante subida de las pernoctaciones hoteleras observada en Chaves, cuestión que no resulta menor en un enclave fronterizo acostumbrado al tránsito de viajeros. Por tanto, ¿quién da más?