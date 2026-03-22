El futuro de nuestros negocios no espera: la IA ya está aquí

A menudo, cuando hablamos de Inteligencia Artificial (IA), la imaginamos como algo lejano, reservado para las grandes corporaciones tecnológicas de Silicon Valley. Sin embargo, la realidad que palpamos cada día en nuestras oficinas es muy distinta. La IA ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en el motor que está decidiendo, hoy mismo, quién prospera en el comercio y quién se queda atrás.

Desde Redegal, acabamos de publicar un estudio exhaustivo titulado “Estado del Arte de la IA en eCommerce y Marketing Digital 2022-2026”. Este informe no pretende ser un manual técnico para ingenieros, sino una brújula para cualquier empresario que quiera entender el terreno que pisa. Y la primera conclusión es clara: estamos en un momento de inflexión.

España se ha convertido en el “corredor de fondo” de Europa. En los últimos tres años, nuestro país ha sido el que más rápido ha acelerado su madurez digital entre las grandes economías del continente, escalando 19 puntos en nuestro índice de medición. Lo más curioso es que este impulso no viene solo de las empresas, sino de los propios ciudadanos. El consumidor español es uno de los más dispuestos de Europa a interactuar con la IA para comprar o resolver dudas.

Significa, sobre todo, una oportunidad de ser más eficientes y humanos.

Pero, ¿qué significa esto para el negocio de proximidad o la pyme que vende online? Significa, sobre todo, una oportunidad de ser más eficientes y humanos. Por ejemplo, atender a un cliente por teléfono o chat de forma tradicional tiene un coste de entre 7 y 12 euros en Europa. Con sistemas de IA bien implementados, ese coste cae por debajo de los 0,50 euros, permitiendo dar respuestas inmediatas las 24 horas del día.

No se trata de sustituir el trato personal, sino de usar la tecnología para las tareas repetitivas y liberar tiempo para lo que de verdad importa: la estrategia y el cuidado del cliente. Además, la forma en que buscamos productos está cambiando. Google ya muestra respuestas generadas por IA que están transformando el tráfico de Internet. Si un negocio no aparece en esas nuevas “respuestas inteligentes”, simplemente dejará de existir para el consumidor digital.

En nuestro informe destacamos que las empresas que han abrazado estas herramientas ya están viendo resultados espectaculares, con retornos de inversión en publicidad entre un 22% y un 34% superiores a los de hace solo dos años. Son cifras que pueden marcar la diferencia entre la viabilidad de un proyecto o su cierre.

La advertencia más importante que lanzamos es la de la urgencia. El año 2026 será el último en el que adoptar la IA se considere una ventaja competitiva. A

partir de 2027, no tenerla integrada será una desventaja estructural, como lo fue en su día no tener página web o correo electrónico.

Nuestros comercios y empresas tienen el talento y la ambición necesarios para liderar esta transformación. Solo hace falta perder el miedo a la herramienta y entender que la IA no viene a reemplazarnos, sino a darnos las “superpotencias” que necesitamos para competir en un mundo global sin perder nuestra esencia local. El futuro no es algo que vaya a pasar; es algo que estamos construyendo ahora mismo, y la puerta sigue abierta para quienes quieran cruzarla.