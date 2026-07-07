El Génesis y el inicio del Universo

Desde siempre hubo una lucha entre ciencia y religión, aunque si repasamos la vida de los científicos comprobamos que creen en Dios, entre otros muchos, Newton, Schrödinger, Mendel, Pasteur… y el 63 % de los premios nobel. Dos anécdotas: Albert Einstein le dice a Niels Bohr, uno de los padres de la teoría cuántica: “Dios no juega a los dados”, a lo que Bohr (creyente) le respondió: “Señor Einstein, ¡deje de decirle a Dios lo que debe hacer!” La otra es de Chesterton: “Si Dios no existiera, no habría ateos”.

Entre las disputas de neodarwinistas y creacionistas en EEUU surge en Israel el doctor Gerald Schroeder (Física Nuclear y Oceanografía, con estudios en Química y Ciencias Planetarias por el Instituto Tecnológico de Massachusetts), judío ortodoxo, que admite sin dudar la teoría de la evolución con una afirmación sorprendente: Dios creó el Universo en seis días. Parte de las estimaciones de la NASA por la sonda James Webb de que el Universo tiene 13.800 millones de años, con incertidumbre de más o menos 100 millones de años.

Lo que conocemos hoy:

-El primero de los días bíblicos duró 24 horas, visto desde la perspectiva del comienzo del tiempo. Pero la duración desde la ciencia es de 7 mil millones de años.

-El segundo día, desde la perspectiva de la Torá, duró 24 horas. Desde la nuestra duró 3 mil millones de años.

-El tercer día duró 2 mil millones de años.

-El cuarto día, mil millones de años.

-El quinto día, quinientos millones de año

-El sexto día, doscientos cincuenta millones de años.

Lo que, sumado, dan 13.750 millones de años, dentro de los cálculos de la NASA.

Sabemos que antes hubo la gran explosión o inflación que hizo posible el Big Bang, que desaceleró rápidamente hasta obtener el bosón de Higgs y las partículas que dieron origen a los átomos, y éstos, al hidrógeno, helio y toda la tabla periódica que formaron las galaxias, las estrellas y el universo actual, según dice Gerald Schroeder, tal como dice el Génesis. La cosmología, la paleontología, la arqueología verifican la semejanza día por día entre la ciencia que estudió el inicio del universo y el Génesis. Puede producir escalofríos en todo el cuerpo cuando se leen; coinciden mucho. Todos los cristianos admiten esta teoría, al contrario que los ateos que la despreciaron. Hoy en día, la mayoría de los científicos ateos aceptan la teoría del Big Bang como la mejor explicación para la expansión del universo. No aplican el principio de que en física todo efecto tiene una causa, la “olvidan”.