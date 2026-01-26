Golpe de mano, no de boquilla

La vida continúa, tras días y momentos de profundo dolor. Sólo queda solidarizarnos con víctimas y familiares; DEP los fallecidos. Que no se vuelvan repetir tragedias de este fuste. Gracias sentidas y sinceras para todo el personal, de emergencias, sanitarios, vecinos…

Si de verdad deseas revertir un proyecto o una situación, procurándolo de manera eficiente, cuando tuyos están obviándote sistemáticamente, no te queda otra que dar un “Golpe de mano”. Los “Golpes de boquilla”, los llevamos oyendo intrascendentemente tantas veces que, de tanto repetirlos, sólo calientan el ambiente. Por consiguiente, para no andar con remilgos y entreteniendo con paños calientes al personal con esa acendrada trayectoria de amagar, yo recomiendo a los verdaderos protagonistas que desean mudar la situación, un “Golpe de mano”. Déjense ya de dimes y diretes, de palabras bonitas cargadas de esperanza, y pónganse manos a la obra. Aplíquese el “res, no verba”, ya que “verba movent, exempla trahunt”.

Bien entendido el “Golpe de mano”, a modo y semejanza, simplemente -no sería baladí la simpleza- de cambiar la situación y toma de control del buen hacer en el Congreso; no a modo de la película bélica “Golpe de mano”, ambientada en la Guerra Civil Española sobre la Batalla del Ebro, en la que “el joven Novales, al quedar huérfano por una revuelta campesina, decide alistarse en el ejército franquista, con el deseo de vengar la muerte de su padre”. Esto ocurre en esta película del género dramático. Yo me refiero a unos varones políticos del PSOE, del “género disidente” hacia Sánchez Pérez-Castejón, como son Emiliano García Page, Jordi Sevilla, Barbón. ¡A ver si se le ve algo más que hablar, o sea dar “Golpes de boquilla” y van a lo práctico!

La gente de Page y Barbón -Presidente socialista asturiano-, tan críticos con el financiamiento sanchista, tienen la oportunidad para dar el “Golpe de mano”

Es de dominio público, que el presidente Castellano-Manchego, Emiliano García-Page, es una voz altisonante crítica contra Sánchez. Don Emiliano coincide casi siempre con los postulados críticos de los simpatizantes y militantes del PP, preocupándole la deriva a la que nos está abocando el sanchismo. Tanto es así que está permanentemente desmarcándose de la línea oficial de su partido, al que incluso alude a las malas compañías del sanchismo -Bildu, Independentistas, Podemos-, llegando a solicitar, ¡manda truco!, a su presidente Sánchez que se someta a una moción de confianza o convoque elecciones. O sea, hasta aquí y hasta la fecha, de prédicas de boquilla está bárbaro y va sobrado don Emiliano; pero recordarle que tiene la sartén por el mango para dejar de sostener a este Gobierno al que aborrece, como a una gran la mayoría de españoles. No en vano Castilla-La Mancha aporta 8 diputados al Congreso, diputados de los que usted, don Emiliano, es su presidente político, como presidente que es de Castilla-La Mancha. Déjese de declaraciones huecas, vacías, de entretener al personal y dé ese “Golpe de mano”, a la manera de cómo lo describí en las primeras líneas.

A mayores, también es sabido, que el ex ministro de Administraciones Públicas -Jordi Sevilla- con Zapatero, el mismo ministro que le quiso enseñar economía “en dos tardes” al expresidente con aquella famosa, por sonada, frase “lo que tú necesitas saber para esto son dos tardes”, acaba de publicar un manifiesto, el “Manifiesto socialdemocracia 21”, con el fin de propiciar un debate crítico en el PSOE y un paso al frente para demostrar el pulso que tiene el PSOE, y hacerlo más fuerte. Ello para propiciar un “cambio de rumbo” en el PSOE, intención de don Jordi, como voz crítica que, al igual que dicen otros críticos de menor fuste, no reman con el sanchismo. Sí, aunque hasta ahora, todo son intenciones. Y de intenciones, y de las buenas, está empedrado el camino del infierno. Jordi Sevilla, al contrario que García Page, no ostenta cargo institucional ni orgánico, pero se erige en factótum del anti chantaje y de la unión para la recuperación del proyecto de una mayoría de ciudadanos progresistas y de centro izquierda. ¡Ya son dos!

En resumen, que de piquillo no andan mal estos dos significados anti sanchistas. Por lo que la cita más próxima será al Congreso, cuando se debata y vote el nuevo sistema de financiación. Tendrán la oportunidad de impedir lo que mande Sánchez, la “quiebra de la igualdad de los ciudadanos que le han votado”. La gente de Page y Barbón -Presidente socialista asturiano-, tan críticos con el financiamiento sanchista, tienen la oportunidad para dar el “Golpe de mano”. Si no es así…, igual es que están conformes que la “España multinivel” sustituya a la de “nación de naciones”; y para niveles diferentes financiaciones distintas. ¡Vaya usted a saber!